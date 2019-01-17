Залишили дитину на кордоні: прикордонники розповіли, як було насправді

Колаж РБК-Україна

Хлопчик кілька годин провів у самоті на морозі, а потім захворів

У скандалі з учнем 9-го класу з львівської школи, якого педагоги залишили на кордоні і поїхали у автобусний тур в Італію, з'явилася нова інформація. Про це пише UA-Reporter.

Директор і завуч львівської школи №98 залишили учня 9-го класу на пункті прикордонного контролю Чоп, так як у дитини замість біометричного паспорта виявився звичайний і його не пропустив прикордонний контроль. У класу був запланований тур в Італію.

Як повідомили супроводжуючі дітей, вони зв'язалися з матір'ю, щоб вирішити цю ситуацію і у неї було 4 години для того, щоб дістатися до кордону.

Так як мама не приїхала, хлопчика висадили з автобуса і залишили, за словами педагогів, на піклуванні прикордонників.

Пізніше мама дев'ятикласника розповіла, що дитина тривалий час перебувала на морозі, а потім самостійно добиралася назад у Львів. Після пережитого, він захворів і перебуває в стані шоку.

Прес-секретар Чопського прикордонного загону Трачук Олена провела перевірку і повідомила, що ніхто з педагогів не попросив співробітників прикордонної служби доглянути за дитиною до тих пір, поки за ним приїдуть батьки.

"Я опитала начальника зміни і всіх прикордонників, які працювали 10 січня у пункті пропуску, але жоден з них не підтвердив, що їм передавали 15-річного хлопця і просили, щоб він почекав свою маму, або щоб вони посадили його в машину до Львова. Зазвичай в таких випадках хтось із супроводжуючих залишається з дитиною, або дитина очікує приїзду батьків у спеціальній кімнаті", - повідомила Олена Трачук.

Таким чином, прикордонники підтвердили інформацію про те, що дитина була залишена в небезпеці і спростували заяву педагогів про те, що хлопчик залишився під їх опікою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що екскурсія львівських школярів в Європу закінчилася гучним скандалом.

А також ми розповідали, що історія з львівським школярем, якого педагоги залишили одного на морозі, отримала продовження.