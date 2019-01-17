Оставили ребенка на границе: пограничники рассказали, как было на самом деле

Коллаж РБК-Украина

Мальчик несколько часов провел в одиночестве на морозе, а потом заболел

В скандале с учеником 9-го класса из львовской школы, которого педагоги оставили на границе и уехали в автобусный тур в Италию, появилась новая информация. Об этом пишет UA-Reporter.

Директор и завуч львовской школы №98 оставили ученика 9-го класса на пункте пограничного контроля Чоп, так как у ребенка вместо биометрического паспорта оказался обычный и его не пропустил пограничный контроль. У класса был запланированный тур в Италию.

Как сообщили сопровождающие детей, они связались с матерью, чтобы решить эту ситуацию и у нее было 4 часа для того, чтобы добраться до границы.

Так как мама не приехала, мальчика высадили из автобуса и оставили, по словам педагогов, на попечении пограничников.

Позже мама девятиклассника рассказала, что ребенок долгое время находился на морозе, а потом самостоятельно добирался обратно во Львов. После пережитого, он заболел и находится в состоянии шока.

Пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук провела проверку и сообщила, что никто из педагогов не попросил сотрудников пограничной службы присмотреть за ребенком до тех пор, пока за ним приедут родители.

"Я опросила начальника смены и всех пограничников, которые работали 10 января во пункте пропуска, но ни один из них не подтвердил, что им передавали 15-летнего парня и просили, чтобы он подождал свою маму, или чтобы они посадили его в машину во Львов. Обычно в таких случаях кто-то из сопровождающих остается с ребенком, или ребенок ожидает приезда родителей в специальной комнате", - сообщила Елена Трачук.

Таким образом, пограничники подтвердили информацию о том, что ребенок был оставлен в опасности и опровергли заявление педагогов о том, что мальчик остался на их попечении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что экскурсия львовских школьников в Европу закончилась громким скандалом.

А также мы рассказывали, что история с львовским школьником, которого педагоги оставили одного на морозе, получила продолжение.