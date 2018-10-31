"Відпрацьовує свою бояру": на росТБ показали "дідуся розп'ятого хлопчика" (відео)

Колаж РБК-Україна

Чоловік розповів про "страшну ненависть" до російськомовних в Житомирі

Російські пропагандисти використовували у своїй передачі розповідь чоловіка про ненависть до російськомовних в Житомирі. Фрагмент відео опублікований на сторінці Vitauskas у Twitter.

В ефірі одного з ток-шоу російського Першого каналу показали російськомовного чоловіка, який повідомив, що він уродженець Житомира, але давно там не живе і розповів, що жителі цього міста можуть побити людину за російську мову.

Він навів приклад історії, яка нібито сталася в Житомирі в 2017 році, коли водій автобуса відмовився перевозити пасажира, який говорив російською мовою. Також чоловік повідомив про те, що в Житомирі за російську мову нещодавно побили пенсіонера, а житомирські таксисти відмовляються возити клієнтів, які говорять з ними російською мовою.

"А ось і дідусь розп'ятого хлопчика знайшовся", - так підписав відео автор публікації.

У коментарях користувачі відзначили, що чоловікові швидше за все заплатили за те, щоб він розповів неправду про місто Житомир.

"Добре відробляє свою бояру і пакет гречки", "За 100$ дідусь переконано розповість,що він зі Спартаком гладиаторствував", "Сам бачив: витягли російськомовних з автобуса і почали висмоктувати з них кров, потім зняли шкіру і зробили оббивку для салону", - написали в коментарях.

Скріншот коментарів (twitter.com/Vitauskas_A)

До речі, раніше ми писали про те, що український журналіст обурений тим, що його дочку показали на російському ТБ.

А також розповідали про те, що російські пропагандисти "взяли інтерв'ю" у загиблої у бійні в Керчі студентки.

Відео: РБК-Україна