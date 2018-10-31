"Отрабатывает свою бояру": на росТВ показали "дедушку распятого мальчика" (видео)

Коллаж РБК-Украина

Мужчина рассказал о "страшной ненависти" к русскоязычным в Житомире

Российские пропагандисты использовали в своей передаче рассказ мужчины о ненависти к русскоговорящим в Житомире. Фрагмент видео опубликован на странице Vitauskas в Twitter.

В эфире одного из ток-шоу российского Первого канала показали русскоязычного мужчину, который сообщил, что он уроженец Житомира, но давно там не живет и рассказал, что жители этого города могут избить человека за русский язык.

Он привел пример истории, которая якобы случилась в Житомире в 2017 году, когда водитель автобуса отказался перевозить пассажира, который говорил на русском языке. Также мужчина сообщил о том, что в Житомире за русский язык недавно избили пенсионера, а житомирские таксисты отказываются возить клиентов, которые говорят с ними на русском языке.

"А вот и дедушка распятого мальчика нашелся", - так подписал видео автор публикации.

В комментариях пользователи отметили, что мужчине скорее всего заплатили за то, чтобы он рассказал неправду о городе Житомире.

"Хорошо отрабатывает свою бояру и пакет гречки", "За 100$ дедушка убежденно расскажет,что он со Спартаком гладиаторствовал", "Сам видел: вытащили русскоговорящих из автобуса и начали высасывать из них кровь, потом сняли кожу и сделали обивку для салона", - написали в комментариях.

Скриншот комментариев (twitter.com/Vitauskas_A)

Кстати, ранее мы писали о том, что украинский журналист возмущен тем, что его дочь показали на российском ТВ.

А также рассказывали о том, что российские пропагандисты "взяли интервью" у погибшей в бойне в Керчи студентки.

Видео: РБК-Украина