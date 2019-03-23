Відрізав собі стопу через брак грошей на лікарів: несподіване продовження

Історія пенсіонера, який через гангрену відрізав собі стопу ноги і став інвалідом, отримала продовження
Чоловік із гангреною кухонним ножем відрізав собі стопу правої ноги, щоб не платити за операцію. Інцидент стався в Охтирці під Сумами. 22 березня лікарі госпіталізували Володимира Твердохліба до хірургічного відділення центральної районної лікарні для безкоштовного лікування, йдеться в повідомленні місцевого видання "Роксолана-Максі".
Зазначається, що за весь курс лікування чоловікові платити не доведеться.
Володимира Григоровича на інвалідному візку доставили автобусом у Охтирську ЦРЛ та передали до рук лікарів.
Повідомляється, що Володимир Григорович до операції морально готовий - він радіє, що від тривалого болю його нарешті позбавлять.
Фото: Володимир Твердохліб відрізав собі стопу за гангрени (facebook.com/roxolana1996)
Нагадаємо, що нещодавно він відсік собі стопу і викинув з моста. На наступний день в поліцію прийшов чоловік, собака якого знайшла цю саму стопу.
Тоді і з'ясувалися обставини інциденту.
Як розповіла журналіста з Сум Ярослава Березовська, 62-річний Твердохліб все життя працював водієм на швидкої допомоги, послевыхода на пенсію намагався підробити, і на будівництві поранив ногу цвяхом. Рана була глибокою, нога загнила, почалася гангрена.
Чоловік звернувся в лікарню, де йому назвали вартість операції і ліків. Твердохліб зрозумів, що на мінімальну пенсію операцію "не потягне", і просто махнув рукою. Коли стопа практично відгнила і висіла тільки на сухожиллях, він відхопив її ножем і викинув.
Коли історія набула резонансу, багато людей висловили бажання зібрати грошей на операцію - заражену потрібно ампутувати ногу до стегна, це буде коштувати близько 30 тисяч гривень. У цей момент у районній лікарні раптово знайшлися кошти на безкоштовну операцію.
Нагадаємо, що деякі операції, за які лікарі вимагають гроші, повинні бути безкоштовними. Зокрема, це стосується стентування при гострому інфаркті.
Як повідомлялося раніше, хірурги львівської лікарні провели унікальну, хоч і важку операцію, яка тривала близько 12 годин - вони "змили" рак з кістки пацієнта.