Відрізав собі стопу через брак грошей на лікарів: несподіване продовження

Чоловік із гангреною кухонним ножем відрізав собі стопу правої ноги, щоб не платити за операцію. Інцидент стався в Охтирці під Сумами. 22 березня лікарі госпіталізували Володимира Твердохліба до хірургічного відділення центральної районної лікарні для безкоштовного лікування, йдеться в повідомленні місцевого видання "Роксолана-Максі".

Зазначається, що за весь курс лікування чоловікові платити не доведеться.

Володимира Григоровича на інвалідному візку доставили автобусом у Охтирську ЦРЛ та передали до рук лікарів.

Повідомляється, що Володимир Григорович до операції морально готовий - він радіє, що від тривалого болю його нарешті позбавлять.

Фото: Володимир Твердохліб відрізав собі стопу за гангрени (facebook.com/roxolana1996)

Нагадаємо, що нещодавно він відсік собі стопу і викинув з моста. На наступний день в поліцію прийшов чоловік, собака якого знайшла цю саму стопу.

Тоді і з'ясувалися обставини інциденту.

Як розповіла журналіста з Сум Ярослава Березовська, 62-річний Твердохліб все життя працював водієм на швидкої допомоги, послевыхода на пенсію намагався підробити, і на будівництві поранив ногу цвяхом. Рана була глибокою, нога загнила, почалася гангрена.

Чоловік звернувся в лікарню, де йому назвали вартість операції і ліків. Твердохліб зрозумів, що на мінімальну пенсію операцію "не потягне", і просто махнув рукою. Коли стопа практично відгнила і висіла тільки на сухожиллях, він відхопив її ножем і викинув.

Коли історія набула резонансу, багато людей висловили бажання зібрати грошей на операцію - заражену потрібно ампутувати ногу до стегна, це буде коштувати близько 30 тисяч гривень. У цей момент у районній лікарні раптово знайшлися кошти на безкоштовну операцію.

Відео: YouTube / Роксолана Максі

Нагадаємо, що деякі операції, за які лікарі вимагають гроші, повинні бути безкоштовними. Зокрема, це стосується стентування при гострому інфаркті.

Як повідомлялося раніше, хірурги львівської лікарні провели унікальну, хоч і важку операцію, яка тривала близько 12 годин - вони "змили" рак з кістки пацієнта.