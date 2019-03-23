Отрезал себе стопу из-за нехватки денег на врачей: неожиданное продолжение

Мужчина с гангреной отрезал кухонным ножом себе стопу правой ноги, чтобы не платить за операцию. Инцидент произошел в Ахтырке под Сумами. 22 марта врачи госпитализировали Владимира Твердохлеба в хирургическое отделение центральной районной больницы для бесплатного лечения, говорится в сообщении местного издания "Роксолана-Макси".

Отмечается, что за весь курс лечения мужчине платить не придется.

Владимира Григорьевича на инвалидной коляске доставили автобусом в Ахтырскую ЦРБ и передали в руки врачей.

Сообщается, что Владимир Григорьевич к операции морально готов - он радуется, что от длительной боли его наконец-то его избавят.

Фото: Владимир Твердохлеб отрезал себе стопу из-за гангрены (facebook.com/roxolana1996)

Напомним, что недавно он отсек себе стопу и выбросил с моста. На следующий день в полицию пришел мужчина, собака которого нашла эту самую стопу.

Тогда и выяснились обстаятельства инцидента.

Как рассказала журналиста из Сум Ярослава Березовская, 62-летний Твердохлеб всю жизнь работал водителем на скорой помощи, послевыхода на пенсию старался подработать, и на стройке поранил ногу гвоздем. Рана была глубокой, нога загнила, началась гангрена.

Мужчина обратился в больницу, где ему назвали стоимость операции и лекарств. Твердохлеб понял, что на минимальную пенсию операцию "не потянет", и просто махнул рукой. Когда стопа практически отгнила и висела только на сухожилиях, он отхватил ее ножом и выбросил.

Когда история приобрела резонанс, многие люди выразили желание собрать денег на операцию - зараженную ногу нужно ампутировать до бедра, это будет стоить около 30 тысяч гривен. В этот момент у районной больницы внезапно нашлись средства на бесплатную операцию.

Видео: YouTube / Роксолана Макси

Напомним, что некоторые операции, за которые врачи требуют деньги, должны быть бесплатными. В частности, это касается стентирования при остром инфаркте.

Как сообщалось ранее, хирурги львовской больницы провели уникальную, хоть и тяжелую операцию, которая длилась около 12 часов - они "смыли" рак с кости пациента.