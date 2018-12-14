Без батька залишилися троє дітей: на Донбасі загинув український воїн

Колаж РБК-Україна

Боєць підписав контракт з ЗСУ лише цього року

Український воїн Віктор Куропятник загинув від кулі проросійського бойовика у ніч на 13 грудня під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі.

Як розповіли у Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, Віктор загинув внаслідок обстрілу з боку противника - у нього поцілила ворожа куля снайпера.

Центральноукраїнське бюро новин CBN повідомляє, що воїн служив у 72-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Віктор народився в селі Аджамка, пізніше переїхав до Кропивницького. У 2018 році він підписав контракт та пішов захищати Україну від російського агресора.

Без батька залишилися троє дітей.

Поховання бійця орієнтовно відбудеться у понеділок, 17 грудня, на Алеї слави загиблим Герoям АТO у Кропивницькому.

Раніше ми писали про те, що 7 грудня пішов з життя український військовий, учасник бойових дій на сході України Олександр Коломієць, який служив у 128-й окремій гірсько-піхотній бригаді.

Також повідомлялося, що українські військовослужбовці ліквідували в зоні проведення ООС бойовика, який може бути причетний до вбивства відомого оперного співака і патріота Василя Сліпака.

Відео: РБК-Україна