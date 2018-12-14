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Без отца остались трое детей: на Донбассе погиб украинский воин

STYLERЖизнь    14.12.2018 - 14:01
Без отца остались трое детей: на Донбассе погиб украинский воин
Коллаж РБК-Украина

Боец подписал контракт с ВСУ только в этом году

Украинский воин Виктор Куропятник погиб от пули пророссийского боевика в ночь на 13 декабря во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Как рассказали в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, Виктор погиб в результате обстрела со стороны противника - в него попала вражеская пуля снайпера.

Центральноукраинское бюро новостей CBN сообщает, что воин служил в 72-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Виктор родился в селе Аджамка, позже переехал в Кропивницкий. В 2018 году он подписал контракт и пошел защищать Украину от российского агрессора.

Без отца остались трое детей.

Похороны бойца ориентировочно состоится в понедельник, 17 декабря, на Аллее славы погибшим Героям АТО в Кропивницком.

Ранее мы писали о том, что 7 декабря ушел из жизни украинский военный, участник боевых действий на востоке Украины Александр Коломиец, который служил в 128-й отдельной горно-пехотной бригаде.

Также сообщалось, что украинские военнослужащие ликвидировали в зоне проведения ООС боевика, который может быть причастен к убийству известного оперного певца и патриота Василия Слипака.

Видео: РБК-Украина

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