Вівці в Чорноморському порту: стала відома доля тварин

Фото: Вівці (facebook.com/UAnimals.official)

Частина тварин загинула, у решти взяли аналізи

Отара овець, що через бюрократію застрягла в порту міста Чорноморська, відправиться на еко-ферму. Про це повідомляє "Громадське".

Всіх овець, які залишилися в живих після жахливих умов утримання в порту міста Чорноморська, перевезуть на спеціальну еко-ферму в Одеській області. Ферма розташована на 16-му кілометрі траси Київ-Одеса. Протягом найближчих днів там облаштують ангар для утримання овець.

Як повідомили волонтери, дане рішення є гуманним ставленням до тварин. Зараз вони перебувають у Тульчині Вінницької області. З господинею отари підписали договір про наміри щодо передачі тварин на еко-ферму.

За станом на 5 листопада вижило 236 овець, у яких ветеринари разом з волонтерами взяли всі необхідні аналізи.

"В Держпродспоживслужбі тиждень тому обіцяли, що зроблять аналізи за рахунок держави, однак через два дні нам повідомили, що господиня овець повинна сплатити 186 тисяч гривень за аналізи. У випадку, якщо оплата не надійде - тварини перейдуть у власність держави", - розповіла представниця об'єднання волонтерських зоозахисних організацій Вікторія Козаченко.

Через неправильне утримання загинуло 54 вівці. Їх тіла підлягають утилізації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в порту Чорноморська майже два тижні в закритій фурі тримали без води і їжі отару овець, яка повернулася з Туреччини після того, як новий господар за ними не з'явився.

Ветеринарна служба заборонила переміщати овець по країні, так як боялася загрози поширення інфекційних хвороб. Спочатку овець хотіли утилізувати, але після протесту активістів і зоозахисників овець перевезли в Тульчин Вінницької області.

А також ми писали про те, що стали відомі страшні подробиці стану тварин в Чорноморському порту.

Відео: РБК-Україна