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Овцы в Черноморском порту: стала известна судьба животных

STYLERЖизнь    05.11.2018 - 21:30
Фото: Овцы (facebook.com/UAnimals.official)
Фото: Овцы (facebook.com/UAnimals.official)

Часть животных погибла, у остальных взяли анализы

Отара овец, которая из-за бюрократии застряла в порту города Черноморска, отправится на эко-ферму. Об этом сообщает "Громадське".

Всех овец, которые остались в живых после жутких условий содержания в порту города Черноморска, перевезут на специальную эко-ферму в Одесской области. Ферма расположена на 16-м километре трассы Киев-Одесса. В течении ближайших дней там обустроят ангар для содержания овец.  

Как сообщили волонтеры, данное решение является гуманным отношением к животным. Сейчас они находятся в Тульчине Винницкой области. С хозяйкой отары подписали договор о намерениях по передаче животных на эко-ферму.

По состоянию на 5 ноября выжило 236 овец, у которых ветеринары вместе с волонтерами взяли все необходимые анализы.

"В Держпродспоживслужбе неделю назад обещали, что анализы сделают за счет государства, однако через два дня нам сообщили, что хозяйка овец должна уплатить 186 тысяч гривен за анализы. В случае, если оплата не поступит в - животные перейдут в собственность государства", - рассказала представительница объединения волонтерских зоозащитных организаций Виктория Козаченко.

Из-за неправильного содержания погибло 54 овцы. Их тела подлежат утилизации.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в порту Черноморска почти две недели в закрытой фуре держали без воды и еды отару овец, которая вернулась из Турции после того, как новый хозяин за ними не явился.

Ветеринарная служба запретила перемещать овец по стране, так как боялась угрозы распространения инфекционных болезней. Изначально овец хотели утилизировать, но после протеста активистов и зоозащитников овец перевезли в Тульчин Винницкой области.

А также мы писали о том, что стали известны жуткие подробности состояния животных в Черноморском порту.

Видео: РБК-Украина

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