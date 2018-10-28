Вівці в Чорноморському порту: стали відомі страшні подробиці стану тварин

Фото: Вівці (Facebook/Alice Nikolaieva)

Плачевний стан тварин

Зоозахисники розповіли, в якому стані зараз знаходяться вівці, яких вивезли на утилізацію на один із заводів у Вінницькій області. Нагадаємо, що в поромному терміналі порту міста Чорноморська майже два тижні без їжі і води перебували майже 300 овець. Одна з волонтерів Аліса Миколаєва повідомила моторошні подробиці стану тварин на своїй Facebook-сторінці.

Зоозахисники зробили обхід тварин вранці 28 жовтня. Після світанку стало відомо, у якому стані перебувають тварини.

Облізла шерсть, килими, шерсть вся в бруді і екскрементах Запалі боки і роздуті животи В місцях, де причеплені бирки у вухах, нагноєння і запалення Частина рухається добре, частина в коматозі Тремтять від холоду Сильна спрага і голод Тягнуться до людей через сітку і сидять в кутку Вночі через дірку в паркані втекли дві овечки, ловили їх по всій території, хвора тварина не буде так жваво тікати і буцатися! Частина наших ночувала в машині і чула, тут постійно виють собаки бігають навколо цих овець, як вони спали - і так зрозуміло Є підозри що кілька померло вночі, будемо оглядати з ветеринаром Є пронос Їх не можна зараз брити, шерсть не встигне відрости в потрібному обсязі до зими! Мити їх майже нереально і теж небезпечно!

За словами Аліси, кілька тварин померло Тварин терміново потрібно перевезти в тепле місце і там прийняти рішення мити або голити, в будь-якому випадку це робити не на морозі, написала волонтер.

Скріншот поста (Facebook/Alice Nikolaieva)

Нагадаємо, що 300 овець ще на початку жовтня повантажили в фуру для відправки до Туреччини. Торговий представник Туреччини не з'явився за вантажем та тварин відправили поромом назад. З 12 жовтня машина з ними стояла на території митного терміналу.

Як раніше ми повідомляли, багато вівці загинули і знаходилися у вантажівці разом з живими.

До речі, раніше ми писали про те, що в Замбії уряд хоче знищити дві тисячі бегемотів.

А також розповідали про те, що браконьєрів закликали не стріляти в благородних птахів.