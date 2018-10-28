Вівці в Чорноморському порту: стали відомі страшні подробиці стану тварин

Плачевний стан тварин
Зоозахисники розповіли, в якому стані зараз знаходяться вівці, яких вивезли на утилізацію на один із заводів у Вінницькій області. Нагадаємо, що в поромному терміналі порту міста Чорноморська майже два тижні без їжі і води перебували майже 300 овець. Одна з волонтерів Аліса Миколаєва повідомила моторошні подробиці стану тварин на своїй Facebook-сторінці.
Зоозахисники зробили обхід тварин вранці 28 жовтня. Після світанку стало відомо, у якому стані перебувають тварини.
За словами Аліси, кілька тварин померло Тварин терміново потрібно перевезти в тепле місце і там прийняти рішення мити або голити, в будь-якому випадку це робити не на морозі, написала волонтер.
Скріншот поста (Facebook/Alice Nikolaieva)
Нагадаємо, що 300 овець ще на початку жовтня повантажили в фуру для відправки до Туреччини. Торговий представник Туреччини не з'явився за вантажем та тварин відправили поромом назад. З 12 жовтня машина з ними стояла на території митного терміналу.
Як раніше ми повідомляли, багато вівці загинули і знаходилися у вантажівці разом з живими.
До речі, раніше ми писали про те, що в Замбії уряд хоче знищити дві тисячі бегемотів.
А також розповідали про те, що браконьєрів закликали не стріляти в благородних птахів.