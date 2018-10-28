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Вівці в Чорноморському порту: стали відомі страшні подробиці стану тварин

STYLERЖиття    28.10.2018 - 13:40
Фото: Вівці (Facebook/Alice Nikolaieva)
Фото: Вівці (Facebook/Alice Nikolaieva)

Плачевний стан тварин

Зоозахисники розповіли, в якому стані зараз знаходяться вівці, яких вивезли на утилізацію на один із заводів у Вінницькій області. Нагадаємо, що в поромному терміналі порту міста Чорноморська майже два тижні без їжі і води перебували майже 300 овець. Одна з волонтерів Аліса Миколаєва повідомила моторошні подробиці стану тварин на своїй Facebook-сторінці.

Зоозахисники зробили обхід тварин вранці 28 жовтня. Після світанку стало відомо, у якому стані перебувають тварини.

  1. Облізла шерсть, килими, шерсть вся в бруді і екскрементах
  2. Запалі боки і роздуті животи
  3. В місцях, де причеплені бирки у вухах, нагноєння і запалення
  4. Частина рухається добре, частина в коматозі
  5. Тремтять від холоду
  6. Сильна спрага і голод
  7. Тягнуться до людей через сітку і сидять в кутку
  8. Вночі через дірку в паркані втекли дві овечки, ловили їх по всій території, хвора тварина не буде так жваво тікати і буцатися!
  9. Частина наших ночувала в машині і чула, тут постійно виють собаки бігають навколо цих овець, як вони спали - і так зрозуміло
  10. Є підозри що кілька померло вночі, будемо оглядати з ветеринаром
  11. Є пронос
  12. Їх не можна зараз брити, шерсть не встигне відрости в потрібному обсязі до зими! Мити їх майже нереально і теж небезпечно!

За словами Аліси, кілька тварин померло Тварин терміново потрібно перевезти в тепле місце і там прийняти рішення мити або голити, в будь-якому випадку це робити не на морозі, написала волонтер.

Вівці в Чорноморському порту: стали відомі страшні подробиці стану тварин

Вівці в Чорноморському порту: стали відомі страшні подробиці стану тварин

Скріншот поста (Facebook/Alice Nikolaieva)

Нагадаємо, що 300 овець ще на початку жовтня повантажили в фуру для відправки до Туреччини. Торговий представник Туреччини не з'явився за вантажем та тварин відправили поромом назад. З 12 жовтня машина з ними стояла на території митного терміналу.

Як раніше ми повідомляли, багато вівці загинули і знаходилися у вантажівці разом з живими.

До речі, раніше ми писали про те, що в Замбії уряд хоче знищити дві тисячі бегемотів.

А також розповідали про те, що браконьєрів закликали не стріляти в благородних птахів.

 

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