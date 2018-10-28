Овцы в Черноморском порту: стали известны жуткие подробности состояния животных

Фото: Овцы (Facebook/Alice Nikolaieva)

Состояние животных плачевное

Зоозащитники рассказали, в каком состоянии сейчас находятся овцы, которых вывезли на утилизацию на один из заводов в Винницкой области. Напомним, что в паромном терминале порта города Черноморска почти две недели без пищи и воды находились почти 300 овец. Одна из волонтеров Алиса Николаева сообщила жуткие подробности состояния животных на своей Facebook-странице.

Зоозащитники сделали обход животных утром 28 октября. После рассвета стало известно, в каком же состоянии находятся животные.

Облезшая шерсть, колтуны, шерсть вся в грязи и экскрементах Впалые бока и раздутые животы В местах, где прицеплены бирки в ушах, нагноения и воспаления Часть двигается хорошо, часть в коматозе Дрожат от холода Сильная жажда и голод Тянутся к людям через сетку и сидят в углу Ночью через дыру в заборе сбежали две овечки, ловили их по всей территории, больное животное не будет так резво убегать и бодаться! Часть наших ночевала в машине и слышала, тут постоянно воют собаки и бегают вокруг этих овец, как они спали - и так понятно Есть подозрения что несколько умерло ночью, будем сейчас осматривать с ветеринаром Есть понос Их нельзя сейчас брить, шерсть не успеет отрасти в нужном объеме к зиме! Мыть их почти нереально и тоже опасно!

По словам Алисы, несколько животных умерло. Животных срочно нужно перевезти в теплое место и там принять решение мыть или брить, в любом случае это делать не на морозе, написала волонтер.

Скриншот поста (Facebook/Alice Nikolaieva)

Напомним, что 300 овец еще в начале октября погрузили в фуру для отправки в Турцию. Торговый представитель Турции не явился за грузом и животных отправили паромом обратно. С 12 октября машина с ними стояла на территории таможенного терминала.

Как ранее мы сообщали, многие овцы погибли и находились в фуре вместе с живыми.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Замбии правительство хочет уничтожить две тысячи бегемотов.

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