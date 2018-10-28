Овцы в Черноморском порту: стали известны жуткие подробности состояния животных

Состояние животных плачевное
Зоозащитники рассказали, в каком состоянии сейчас находятся овцы, которых вывезли на утилизацию на один из заводов в Винницкой области. Напомним, что в паромном терминале порта города Черноморска почти две недели без пищи и воды находились почти 300 овец. Одна из волонтеров Алиса Николаева сообщила жуткие подробности состояния животных на своей Facebook-странице.
Зоозащитники сделали обход животных утром 28 октября. После рассвета стало известно, в каком же состоянии находятся животные.
По словам Алисы, несколько животных умерло. Животных срочно нужно перевезти в теплое место и там принять решение мыть или брить, в любом случае это делать не на морозе, написала волонтер.
Скриншот поста (Facebook/Alice Nikolaieva)
Напомним, что 300 овец еще в начале октября погрузили в фуру для отправки в Турцию. Торговый представитель Турции не явился за грузом и животных отправили паромом обратно. С 12 октября машина с ними стояла на территории таможенного терминала.
Как ранее мы сообщали, многие овцы погибли и находились в фуре вместе с живыми.
Кстати, ранее мы писали о том, что в Замбии правительство хочет уничтожить две тысячи бегемотов.
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