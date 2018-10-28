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Овцы в Черноморском порту: стали известны жуткие подробности состояния животных

STYLERЖизнь    28.10.2018 - 13:40
Фото: Овцы (Facebook/Alice Nikolaieva)
Фото: Овцы (Facebook/Alice Nikolaieva)

Состояние животных плачевное

Зоозащитники рассказали, в каком состоянии сейчас находятся овцы, которых вывезли на утилизацию на один из заводов в Винницкой области. Напомним, что в паромном терминале порта города Черноморска почти две недели без пищи и воды находились почти 300 овец.  Одна из волонтеров Алиса Николаева сообщила жуткие подробности состояния животных на своей Facebook-странице.

Зоозащитники сделали обход животных утром 28 октября. После рассвета стало известно, в каком же состоянии находятся животные.

  1. Облезшая шерсть, колтуны, шерсть вся в грязи и экскрементах
  2. Впалые бока и раздутые животы
  3. В местах, где прицеплены бирки в ушах, нагноения и воспаления
  4. Часть двигается хорошо, часть в коматозе
  5. Дрожат от холода
  6. Сильная жажда и голод
  7. Тянутся к людям через сетку и сидят в углу
  8. Ночью через дыру в заборе сбежали две овечки, ловили их по всей территории, больное животное не будет так резво убегать и бодаться!
  9. Часть наших ночевала в машине и слышала, тут постоянно воют собаки и бегают вокруг этих овец, как они спали - и так понятно
  10. Есть подозрения что несколько умерло ночью, будем сейчас осматривать с ветеринаром
  11. Есть понос
  12. Их нельзя сейчас брить, шерсть не успеет отрасти в нужном объеме к зиме! Мыть их почти нереально и тоже опасно! 

По словам Алисы, несколько животных умерло. Животных срочно нужно перевезти в теплое место и там принять решение мыть или брить, в любом случае это делать не на морозе, написала волонтер.

Овцы в Черноморском порту: стали известны жуткие подробности состояния животных

Овцы в Черноморском порту: стали известны жуткие подробности состояния животных

Скриншот поста (Facebook/Alice Nikolaieva)

Напомним, что 300 овец еще в начале октября погрузили в фуру для отправки в Турцию. Торговый представитель Турции не явился за грузом и животных отправили паромом обратно. С 12 октября машина с ними стояла на территории таможенного терминала.

Как ранее мы сообщали, многие овцы погибли и находились в фуре вместе с живыми.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Замбии правительство хочет уничтожить две тысячи бегемотов.

А также рассказывали о том, что браконьеров призвали не стрелять в благородных птиц. 

 

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