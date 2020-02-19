Паніка і барикади: евакуація українців з Уханя налякала цілі регіони (відео)

Евакуація українців з Уханя у Китаї - епіцентру спалаху вбивчого коронавіруса - відбувається 19 лютого. За 48 громадянами України і 29 іноземцями у зв'язку з епідемією прибув літак, на борту якого досвідчена команда медиків.

В аеропорт спецавтобусами вже привезли людей, яких вивозитимуть з охопленого смертельним вірусом міста. Повернення літака компанії Sky Up до України очікується вранці 20 лютого в 8 ранку.

Секретар РНБО Олексій Данілов висловив сподівання, що переліт рейсу PQ7301 буде комфортним і спокійним.

За інформацією МВС, по прибуттю всі українці та громадяни інших держав будуть ізольовані на карантин на 14 днів. Також було оголошено про створення навколо карантинної зони подвійного кільця захисту.

У МОЗ зазначили, що евакуйованих громадян буде розміщено в чотирьох місцях у різних містах.

"З нетерпінням чекаємо на рідній землі", - додав Данілов.

У той же час під Львовом жителі та медики блокують дорогу до госпіталя, бо вкрай стурбовані можливістю поширення смертельного коронавіруса COVID-19 з Китаю, жертвами якого вже стали 1 770 осіб.

Так, у Винниках люди перекрили під'їзд до шпиталя, забарикадували ворота автомобільними шинами. Паніка почалася сьогодні вранці, коли з госпіталю почали евакуювати пацієнтів, передає видання Zaxid.net.

"Якщо ми відпустимо всіх хворих, хто нас захистить? Хворих нема, порожній госпіталь - завозіть, кого хочете. Ми будемо стояти до кінця. У нас іншого виходу немає. Тому що ми залишимося без роботи. Ніхто нічого не пояснює, сказали евакуація", - розповіла одна зі співробітниць госпіталю.

Відео: Коронавірус з Китаю - під Львовом почалися акції проти розміщення евакуйованих з Уханя

19 лютого у Винниках розпочався стихійний мітинг через боязнь місцевих заразитися коронавірусом. Мешканці впевнені, що літак з евакуйованими приземлиться у Львові.

Мер Винників Володимир Квурт запитав у присутніх, що б вони робили, якби хтось із сусідів захворів. Хтось натовпу чітко вигукнув: "Прикопаємо!". Інша жінка запитала, навіщо везти хворих до здорових.

Відео: У Винниках під Львовом почалися акції та мітинг проти розміщення евакуйованих з Уханя

Як заявили у Львівській ОДА, у Винниках на базі госпіталю ветеранів воєн і репресованих пройшли навчання медиків про готовність лікарень до госпіталізації хворих з китайським коронавіруса Covid-19.

За словами гендиректора госпіталю Максима Прикупенка, близько 8 ранку чиновниками було прийнято рішення провести в медустанові симуляционные навчання щодо ймовірної переведення пацієнтів з госпіталю в інші лікувальні установи.

"Для того, щоби забезпечити місця для пацієнтів, які би, можливо, могли постраждати, якщо літак сів би у Львові і щось би трапилось надзвичайне, то люди, які би знаходились на борту, то цей госпіталь наш міг би прийняти тих пацієнтів, які отримали травми для проведення рентгенів, операцій", - розповів він

Мешканці Микулинецької громади під Тернополем також облаштували на дорозі цілодобові блокпости, щоб не допустити можливого приїзду на карантин у санаторій "Медобори" евакуйованих з Китаю українців.

Активісти не залишають своїх постів, передає місцеве видання mediator.te.ua. За словами одного їх місцевих жителів, завтра до них може приєднатися піврайону, бо люди налаштовані рішуче.

Також громадяни впевнені, що санаторій "Медобори" не пристосований для лікування заражених коронавірусом, і хворим просто не зможуть надати необхідну допомогу, але при цьому ризик поширення інфекції - величезний.

На сесії Тернопільської облради сьогодні ухвалили рішення направити заяву до президента і прем'єра про недопущення приїзду евакуйованих в санаторій "Медобори".

Відео: Коронавірус з Китаю - під Тернополем протестують проти розміщення в санаторії евакуйованих з Уханя українців