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"Тату - пиво класичне": підбірка найсмішніших дитячих листів Діду Морозу

STYLERЖиття    26.12.2018 - 21:37
"Тату - пиво класичне": підбірка найсмішніших дитячих листів Діду Морозу
Ілюстративне фото: pixabay.com

Головне - не треба дарувати "нікакой адєжди"

Представляємо вам підбірку смішних та милих дитячих листів до Діда Мороза. Чого тільки не просять дітлахи у своїх милих листах до новорічного чарівника: братика, робота-таракана і навіть пиво для тата. Але головне - вони справді вірять, що новорічне диво існує.

&quot;Тату - пиво класичне&quot;: підбірка найсмішніших дитячих листів Діду Морозу

Фото: facebook.com

Одна дівчинка подумала про всю родину - навіть пиво для тата замовила.

Хлопчик уточнює: "Якщо принесеш іграшку з батарейками - принеси і батарейки". Мабуть, навчений гірким досвідом.

Головне - не принось "никакой адє жди", тільки іграшки, - просять дітки.

Один хлопчик вирішив спростити дідусеві життя - лаконічно вказав гіперпосилання на бажаний подарунок.

А якщо не принесеш комп'ютер, про який я просив ще минулого року - подаруй хоча би "шурупокрут" - пише хлопчик.

Ще одна дитина дякує за подарованого минулого року братика. Цьогоріч же "краще подаруй роботів-тараканів" - пише хлопчик.

 

Фото взято з різних соціальних мереж

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити перебування новорічної ялинки в домі з маленькою дитиною безпечним.

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Раніше ми писали про те, як здивувати рідних і близьких незвичними новорічними подарунками.

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