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"Папе - пиво классическое": подборка самых смешных детских писем Деду Морозу

STYLERЖизнь    26.12.2018 - 21:37
"Папе - пиво классическое": подборка самых смешных детских писем Деду Морозу
Иллюстративное фото: pixabay.com

Главное - не надо дарить "никакой адежды"

Представляем вам подборку смешных и милых детских писем к Деду Морозу. Чего только не просят дети в своих милых письмах к новогоднему волшебнику: братика, робота-таракана и даже пиво для папы. Но главное - они действительно верят, что новогоднее чудо существует.

&quot;Папе - пиво классическое&quot;: подборка самых смешных детских писем Деду Морозу

Фото: facebook.com

Одна девочка подумала о всей семье - даже пиво для папы заказала.

Мальчик уточняет: "Если принесешь игрушку с батарейками - принеси и батарейки". Видимо, наученный горьким опытом.

Главное - не приноси "никакой адежды", только игрушки, - просят детки.

Один мальчик решил упростить дедушке жизнь - лаконично указал гиперссылку на желаемый подарок.

А если не принесешь комп'ютер, о котором я просил еще в прошлом году - подари хотя бы "шуруповерт" - пишет мальчик.

Еще один ребенок благодарит за подаренного в прошлом году братика. В этом же году "лучше подари роботов-тараканов" - пишет мальчик.

 

Фото взято с различных социальных сетей

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать пребывание новогодней елки в доме с маленьким ребенком безопасным.

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