Печиво з хробаками: що робити, якщо вам продали товар з "сюрпризом"

Відео: Що робити, якщо придбаний неякісний товар (youtube.com/ТСН)

Недвно в Миколаєві стався неприємний інцидент: чоловік придбав печиво в супермаркеті для дитини, а воно виявилося не простим, а з огидним "сюрпризом" – хробаками і коконами. Від такої ситуації ніхто не застрахований, а тому в ТСН розповіли, що робити в подібних ситуаціях.

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/ТСН)

Сьогодні асортимент печива, який пропонують покупцям у магазинах величезний. Продають печиво, як в упаковках, так і на вагу і українці найчастіше зупиняють свій вибір саме не на фасованому товарi, зважаючи на його більш низьку вартість. Купуючи товар без упаковки, шанс отримати неякісний продукт вище. Випадки з покупками неякісного товару та, як наслідок, харчові отруєння – не рідкість. Так що ж робити, якщо таке сталося?

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/ТСН)

Юрист Леонід Царук відповіла на питання "що робити?". Насамперед, Леонід рекомендує не опускати руки. За словами юриста, якщо людина, купивши в магазині неякісний продукт, отруїлая, можна не тільки повернути в магазині гроші за покупку, але й вимагати компенсації.

"Якщо Ви купили таке печиво, то у Вас є право: по-перше, повернути таке печиво продавця і вимагати сплати гкошти, а крім цього отримати компенсацію, якщо необхідно оплатити лікування, а також, якщо вам завдано моральну шкоду", - розповів Леонід Царук.

Юрист зробив акцент на тому, що компенсація повинна бути виплачена продавцем або магазином протягом семи днів.

Що ж стосовно жителя Миколаєва, який купив для дочки печиво з хробаками, то він в той же вечір відніс покупку назад і йому повернули гроші, а ще магазин визнав свою провину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом дитина ледь не померла від дотику до самого отруйному грибу.

А також ми повідомляли про те, що вчені попередили про інфекціях в магазинах косметики.

Відео: РБК-Україна