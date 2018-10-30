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Печенье с червями: что делать, если вам продали товар с "сюрпризом"

STYLERЖизнь    30.10.2018 - 14:20

Видео: Что делать, если куплен некачественный товар (youtube.com/ТСН)

Недавно в Николаеве произошел неприятный инцидент: мужчина приобрел печенье в супермаркете для своего ребенка, а оно оказалось не простым, а с отвратительным "сюрпризом" – червями и коконами. От такой ситуации никто не застрахован, а потому в ТСН рассказали, что делать в подобных ситуациях.

Печенье с червями: что делать, если вам продали товар с &quot;сюрпризом&quot;

 Скриншот: кадр из видео (youtube.com/ТСН)

Сегодня ассортимент печенья, который предлагают покупателям  в магазинах – огромный. Продают печенье, как в упаковках, так и на вес и, чаще всего, украинцы останавливают свой выбор именно не на фасованном товаре, ввиду его более низкой стоимости. Покупая товар без упаковки, шанс получить некачественный продукт выше. Ситуации с покупками некачественного товара и, как следствие, пищевые отравления – не редкость. Так что же делать, если такое случилось?

Печенье с червями: что делать, если вам продали товар с &quot;сюрпризом&quot;

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/ТСН)

Юрист Леонид Царук ответила на вопрос "что делать?". Прежде всего, Леонид рекомендует не опускать руки. По словам юриста, если человек, купив в магазине некачественный продукт, отравился, можно не только вернуть в магазине деньги за покупку, но и потребовать компенсации.

"Если Вы купили такое печенье, то у Вас есть право: во-первых, вернуть такое печенье продавцу и потребовать оплаты денег, а кроме этого получить еще компенсацию, если необходимо оплатить лечение, а также, если вам причинен моральный ущерб", - рассказал Леонид Царук.

Юрист сделал акцент на том, что компенсация должна быть выплачена продавцом или магазином в течение семи дней.

Что же касаемо жителя Николаева, который купил для дочки печенье с червями, то он в тот же вечер отнес покупку обратно и ему вернули деньги, а еще магазин признал свою вину.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Киевом ребенок чуть не умер от прикосновения к самому ядовитому грибу.

А также мы сообщали о том, что ученые предупредили об инфекциях в магазинах косметики.

Видео: РБК-Украина

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