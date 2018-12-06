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Пережила рак грудей: трирічна дівчинка стала наймолодшою у світі пацієнткою

STYLERЖиття    06.12.2018 - 09:23
Пережила рак грудей: трирічна дівчинка стала наймолодшою у світі пацієнткою
Фото: Колаж РБК-Україна

У дитини була рідкісна форма раку грудей - секреторна карцінома

У китайському містечку Шаньдунь трирічна дівчинка на ім'я Ян-Ян стала наймолодшою у світі пацієнткою, яка пережила рак грудей. 3 грудня дівчинку виписали з лікарні. Про це передає інформаційне видання AsiaOne.

Ще навесні, у березні, мати Ян-Ян помітила, що у дочки залишаються на одязі сліди липких червоних виділень. Вони спостерігалися протягом декількох тижнів, а потім жінка виявила, що на лівій стороні грудей дівчинки невелике ущільнення. Мати негайно вирушила з донькою до лікаря. Після побіжного огляду медик зазначив, що це передчасне статеве дозрівання, порадивши виключити деякі харчові добавки.

Однак батьки ставили під сумнів подібні діагнози, тому звернулися до іншого фахівця. В результаті у дитини виявили новоутворення в районі лівої молочної залози і збільшений лімфатичний вузол. Виявилося, що у Ян-Ян була рідкісна форма раку грудей - секреторна карцінома.

Після консультації з фахівцями дівчинку прооперували та видалили пухлину, зберігши молочну залозу. Лікарі вважають, що дитина повністю видужає, так як рак виявили на ранній стадії розвитку.

Нагадаємо, що дівчина у 26 років дізналася, що вона - чоловік. Дівчина прийшла до гінеколога, щоб з'ясувати, чому їй не вдається зачати дитину. Після огляду лікар повідомила, що фізіологічно вона є чоловіком, так як в її ДНК є Y-хромосома. Відзначається, що з такими відхиленнями народжується близько 1,7 відсотка дітей.

Ми писали, що в Китаї народилися перші генетично модифіковані близнюки. На відео, розміщеному на каналі YouTube, вчений Хе Цзянькуй докладно розповідає про цей монументальний прорив у редагуванні генів.

Також повідомлялося, що фахівці біотехнологічної компанії Calico Life Sciences і генеалогічної компанії Ancestry визначили, що є головною умовою довгого життя.

Відео: РБК-Україна

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