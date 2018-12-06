Пережила рак груди: трехлетняя девочка стала самой юной в мире пациенткой

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У ребенка была редкая форма рака груди - секреторная карцинома

В китайском городке Шаньдун трехлетняя девочка по имени Ян-Ян стала самой юной в мире пациенткой, которая пережила рак груди. 3 декабря девочку выписали из больницы. Об этом передает информационное издание AsiaOne.

Еще весной, в марте, мать Ян-Ян заметила, что у дочери остаются на одежде следы липких красных выделений. Они наблюдались в течение нескольких недель, а затем женщина обнаружила, что на левой стороне груди девочки небольшое уплотнение. Мать немедленно отправилась с дочкой к врачу. После беглого осмотра медик указал, что это преждевременное половое созревание, посоветовав исключить некоторые пищевые добавки.

Однако родители ставили под сомнение подобные диагнозы, поэтому обратились к другому специалисту. В итоге у ребенка выявили новообразование в районе левой молочной железы и увеличенный лимфатический узел. Оказалось, что у Ян-Ян была редкая форма рака груди - секреторная карцинома.

После консультации со специалистами девочку прооперировали и удалили опухоль, сохранив молочную железу. Врачи считают, что ребенок полностью поправится, так как рак обнаружили на ранней стадии развития.

Напомним, что девушка в 26 лет узнала, что она - мужчина. Девушка пришла к гинекологу, чтобы выяснить, почему ей не удается зачать ребенка. После осмотра врач сообщила, что физиологически она является мужчиной, так как в ее ДНК есть Y-хромосома. Отмечается, что с такими отклонениями рождается около 1,7 процента детей.

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Видео: РБК-Украина