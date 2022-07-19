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Пиріг з кабачків замість котлет: змішайте все і в духовку!

Скріншот відео: Пиріг з кабачків замість котлет
Автор: Світлана Мащенко

Кабачки - універсальний овоч, який припаде до смаку всім домашнім. Пропонуємо вам приготувати кабачковий пиріг в духовці - це максимально просто і швидко.

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Кабачки - 3 шт. (750 г)
  • Морква - 1 шт.
  • Цибуля - 1 шт. + 1/3 ч. л. цукру
  • Кріп - невеликий пучок
  • Фарш - 500 г (можна додати будь-який)
  • Яйця - 2 шт.
  • Сушений часник - 1 ч. л.
  • Чорний мелений перець і сіль - за смаком
  • Сир - 50-60 г

Скріншот: Таким буде наш пиріг

Покрокове приготування

Натріть кабачки на крупній тертці, додайте сіль, перемішайте. Залиште на 5-10 хвилин, щоб кабачки пустили сік.

Натріть моркву на крупній тертці. Наріжте цибулину на дрібні кубики, обсмажте до м'якості. Додайте трохи цукру при обсмажуванні. Дрібно наріжте кріп.

Відіжміть кабачки від рідини. Складіть всі інгредієнти в одну миску: кабачки, моркву, цибулю, кріп. Додайте фарш і яйця, сушений часник, чорний мелений перець і сіль за смаком. Перемішайте.

Викладіть у форму, змащену олією. Випікайте 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Натріть сир на тертці.

Через 30 хвилин дістаньте запіканку і посипте сиром. Запікайте ще 10 хвилин.

Раніше ми писали, як приготувати кабачки в томатному соусі на зиму.

Також повідомлялося про рецепт пишних і ніжних кабачкових оладок з особливим інгредієнтом.

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кабачки