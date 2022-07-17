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Готуємо пишні кабачкові оладки: додайте цей інгредієнт для суперсмаку

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Неділя 17 липня 2022 10:42
Готуємо пишні кабачкові оладки: додайте цей інгредієнт для суперсмаку Скріншот відео: оладки з кабачків
Автор: Світлана Мащенко

Кабачки - універсальний овоч, який тушкують, смажать, печуть і навіть варять супи. А кабачкові оладки - це неймовірна смакота для всієї родини.

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Аліна рекомендує для суперсмаку додати в кабачкове тісто дрібно нарізану зелену цибулю. Отже, приступимо!

Інгредієнти:

  • 1 кг кабачків
  • 1 + 1/3 ч. л. солі
  • 2 яйця
  • Пучок зеленої цибулі
  • 130 г борошна
  • 1 чайна ложка розпушувача
  • Чорний перець або за смаком
  • Рослинна олія для смаження

Готуємо пишні кабачкові оладки: додайте цей інгредієнт для суперсмаку

Скріншот: Такими будуть наші оладки

Покрокове приготування

Кабачки натріть на крупній тертці, посипте 1 ч. л. солі, залиште на 5-7 хвилин, щоб кабачки пустили сік.

Цибулю наріжте дрібно.

Видаліть весь зайвий сік з кабачків, перекладіть в суху ємність, додайте трохи солі за смаком, яйця, борошно, чорний перець, розпушувач, зелену цибулю.

Кабачку смажте по 4-5 хвилин з кожного боку на помірно прогрітій сковорідці.

Раніше ми писали, як приготувати універсальні млинці на молоці, які підійдуть для будь-якої начинки.

Також повідомлялося, як зробити кабачкову ікру на зиму в мультиварці.

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