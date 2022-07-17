ru ua
Вс, 17 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовим пышные кабачковые оладьи: добавьте этот ингредиент для супер вкуса

Новина українською →
Воскресенье 17 июля 2022 10:42
Готовим пышные кабачковые оладьи: добавьте этот ингредиент для супер вкуса Скриншот видео: Оладьи из кабачков
Автор: Светлана Мащенко

Кабачки - универсальный овощ, который тушат, жарят, пекут и даже варят супы. А кабачковые оладьи - это невероятное объедение для всей семьи.

Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.

Алина рекомендует для супер вкуса добавить в кабачковое тесто мелко нарезанный зеленый лук. Итак, приступим!

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков
  • 1 + 1/3 ч. л. соли
  • 2 яйца
  • Пучок зеленого лука
  • 130 г муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • Черный перец или по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Готовим пышные кабачковые оладьи: добавьте этот ингредиент для супер вкуса

Скриншот: Такими будут наши оладьи

Пошаговое приготовление

Кабачки натрите на крупной терке, посыпьте 1 ч. л. соли, оставьте на 5-7 минут, чтобы кабачки пустили сок.

Лук нарежьте мелко.

Удалите весь лишний сок из кабачков, переложите в сухую емкость, добавьте немного соли по вкусу, яйца, муку, черный перец, разрыхлитель, зеленый лук.

Кабачке жарьте по 4-5 минут с каждой стороны на умеренно прогретой сковородке.

Ранее мы писали, как приготовить универсальные блинчики на молоке, которые подойдут для любой начинки.

Также сообщалось, как сделать кабачковую икру на зиму в мультиварке.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь