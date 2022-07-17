Готовим пышные кабачковые оладьи: добавьте этот ингредиент для супер вкуса
Кабачки - универсальный овощ, который тушат, жарят, пекут и даже варят супы. А кабачковые оладьи - это невероятное объедение для всей семьи.
Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Алина рекомендует для супер вкуса добавить в кабачковое тесто мелко нарезанный зеленый лук. Итак, приступим!
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 1 + 1/3 ч. л. соли
- 2 яйца
- Пучок зеленого лука
- 130 г муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- Черный перец или по вкусу
- Растительное масло для жарки
Скриншот: Такими будут наши оладьи
Пошаговое приготовление
Кабачки натрите на крупной терке, посыпьте 1 ч. л. соли, оставьте на 5-7 минут, чтобы кабачки пустили сок.
Лук нарежьте мелко.
Удалите весь лишний сок из кабачков, переложите в сухую емкость, добавьте немного соли по вкусу, яйца, муку, черный перец, разрыхлитель, зеленый лук.
Кабачке жарьте по 4-5 минут с каждой стороны на умеренно прогретой сковородке.
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