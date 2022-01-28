Харчування до і після тренування: нутриціолог дала чіткі вказівки тим, хто худне

Все буде залежати від вашої тренувальної мети. Саме вона формує харчову поведінку, бо якщо ми працюємо на м'язи і не худнемо, то схема одна, а якщо ми худнемо, то схема інша.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для схуднення:

1. До тренування за 2-3 години можна їсти повноцінно: білки, клітковина, вуглеводи, жири.

2. Якщо тренування через годину, і ви відчуваєте брак сил, тоді потрібно щось вуглеводне, але з мінімумом клітковини, білка, жиру - фінік, банан, наприклад.

3. Після тренування - якщо ви набираєте потрібне КБЖУ протягом дня, то після тренування бігти і їсти в роздягальні не потрібно, ви можете спокійно поїсти протягом години, двох і те, що у вас за планом далі протягом дня, ніяких особливих прийомів їжі не буде.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо тренування вдень, то це обід після тренування. Якщо тренування вранці, то це перекус після тренування, а якщо тренування ближче до вечора, то це вечеря після тренування.



Для приросту м'язів (силова не довше години):

1. До тренування принцип той же, як і зі схудненням.

2. Після тренування бажано їсти протягом 40 хвилин і перше, що повинно потрапити в організм — білок або ж повноцінний прийом їжі, де буде і білок, і жири, і вуглеводи.



Якщо ви після тренування випили протеїн, то протягом 1,5 годин повинен бути обов'язковий повноцінний прийом їжі, як і до тренування.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

При схудненні в період тренувань стежте за розташуванням продуктів протягом дня і за КБЖУ. Якщо ви отримуєте все, що вам потрібно, це позбавляє вас зайвих рухів тіла і думок про їжу до і після тренування. Ви слідуєте своєму плану, але для цього потрібно його продумати заздалегідь.



Світ спорту придумав купу схем, пов'язаних з харчуванням в тренувальні дні, але ми плутаємо іноді себе зі спортсменами.



Тренування звичайної людини - це витрата калорій в середньому 150-250 ккал, тобто не так багато, як нам би хотілося.