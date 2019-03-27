Плати або виходь: маршрутник висадив дитину з багатодітної сім'ї

У Львові водій маршрутного автобуса №17 вигнав з транспорту 13-річну дівчинку-підлітка з багатодітної сім'ї за те, що вона не заплатила за проїзд. Про інцидент розповіла мама постраждалої дівчинки Ірина Демидюк.

13-річна Оленка виховується в багатодітній родині, але мама всім дітям дає гроші на проїзд і пояснює, що робота у водіїв важка і тому потрібно оплачувати проїзд завжди.

"Я завжди вчила дітей, робота водія важка, вони багато працюють. Якщо в сім'ї є можливість, то треба платити. Ми на ці гроші не збідніємо. І діти завжди платили повну суму! Посвідчення ніхто ніколи не використовував. А тут просто прикро, що ми до них з розумінням, а вони мою дитину на вулицю викидають при першій можливості", - написала обурена мама.

Того дня Олена забула вдома гроші на проїзд. На дорогу в школу вона назбирала по кишенях куртки, а ось на зворотну дорогу їй вже не вистачило. Мама стверджує, що таке з її дочкою сталося вперше.

"На дорогу в школу вона ще щось "нашкребла" в куртці, а назад вже не було. Вона просто їх забула вдома, таке вперше. Водій сказав їй: "Плати або виходь". На наступній зупинці він її висадив. Дитина розплакалася, а ніхто з пасажирів навіть слова не сказав. Ну видно ж, що школярка", - розповіла Ірина Демидюк.

Водій вигнав дитину з маршрутки (Колаж РБК-Україна)

Дівчинка в сльозах вибігла з маршрутки і зателефонувала батькові. Він приїхав на зупинку і забрав доньку, а потім поїхав на кінцеву зупинку, щоб поговорити з водієм.

"Він хотів подивитися в очі тій людині, яка вигнала дитину на вулицю. Коли водій побачив Оленку, то одразу згадав і почав хвилюватися. Це було видно. Відповідав тільки однією фразою: "Ви не розумієте, мені ці пільговики не вигідні". Я розумію, якщо б це був час пік, але маршрутка була порожньою. Невже йому серце не болить за одну дитину?" – нарікає мама дівчинки.

Вона додала, що донька після інциденту налякана, закрилася в собі і боїться, що в наступний раз знову потрапить на цього грубого водія.

Ірина Демидюк поспілкувалася зі знайомими, які знають цього водія. Вони розповіли, що це вже не перший такий випадок і на нього постійно надходять скарги від пасажирів, але він не реагує.

Користувачі соціальних мереж обурилися таким ставленням до дитини і нагадали, що дівчинка відноситься до тієї категорії, яка може їздити міським транспортом безкоштовно. Також всіх обурило те, що ніхто їх дорослих пасажирів у маршрутці не заступився за дитину і дозволив водієві кричати на дівчинку.

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