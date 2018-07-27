Платили їжею: українець потрапив у трудове рабство в Казахстані

Фото: Рабство (twitter.com/russiabeyond)

Чоловік залишився без грошей і документів

Громадянин України потрапив у трудове рабство в Казахстані. Замість грошей і документів він отримував їжу й цигарки. Про це повідомляє сайт "Теперішній час".

Каменяр з України Артем Баранов спочатку влаштувався працювати офіційно в Астані, як трудовий мігрант. Там він пропрацював рік, а потім знайшов на сайті оголошення про вакансії в Шимкенті. Оголошення було складено грамотно та підозр у чоловіка не викликало.

Баранов поїхав у Шимкент і почав працювати. А потім замість обіцяної зарплати, начальство видало оплату їжею і сигаретами.

"Взяли документи, обіцяли зробити реєстрацію. Але в кінці кінців ні грошей, ні паспорта – нічого не побачив. А без документів і без грошей, ти особливо нікуди не поїдеш", - розповів українець.

У трудовому рабстві Баранов пробув майже два роки. Кілька тижнів тому він втік від роботодавців і звернувся в соціальний притулок. Зараз йому допомагають зробити документи, щоб він міг повернутися додому.

Місцеві юристи стверджують, що така практика поширена в Казахстані. В країну приїжджають працювати не тільки з України, а з Центральної Азії та Росії. Навіть якщо трудовий мігрант законно приїхав в Казахстан, і його роботодавець оформив всі необхідні документи, це не означає, що він не потрапить до шахраїв.

"Процедура оформлення дозволу на роботу в Казахстані дуже складна. Ти можеш оформитися тільки одному господареві. Якщо ти півмісяця пропрацював і хочеш отримати новий дозвіл, ти повинен все одно будеш проходити все заново. Ти не можеш переводитися з місця на місце, ти прив'язаний до прописки. Також ти повинен перебувати за місцем реєстрації: якщо ти ночуєш в іншому місці – тебе можуть притягнути до відповідальності", - пояснюють фахівці.

Відео: "Теперішній час"

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Відео: STYLER.rbc.ua