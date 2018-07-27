Платили едой: украинец попал в трудовое рабство в Казахстане

Фото: Рабство (twitter.com/russiabeyond)

Мужчина остался без денег и документов

Гражданин Украины попал в трудовое рабство в Казахстане. Вместо денег и документов он получал еду и сигареты. Об этом сообщает сайт "Настоящее время".

Каменщик из Украины Артем Баранов сначала устроился работать официально в Астане, как трудовой мигрант. Там он проработал год, а потом нашел на сайте объявление о вакансии в Шымкенте. Объявление было составлено грамотно и подозрений у мужчины не вызвало.

Баранов поехал в Шымкент и начал работать. А потом вместо обещанной зарплаты, начальство выдало оплату едой и сигаретами.

"Взяли документы, обещали сделать регистрацию. Но в конце концов ни денег, ни паспорта – ничего не увидел. А без документов и без денег, ты особо никуда не уедешь", - рассказал украинец.

В трудовом рабстве Баранов пробыл почти два года. Несколько недель назад он сбежал от работодателей и обратился в социальный приют. Сейчас ему помогают сделать документы, чтобы он мог вернуться домой.

Местные юристы утверждают, что такая практика в Казахстане распространена. В страну приезжают работать не только из Украины, а из Центральной Азии и России. Даже если трудовой мигрант законно приехал в Казахстан, и его работодатель оформил все необходимые документы, это не значит, что он не попадет к мошенникам.

"Процедура оформления разрешения на работу в Казахстане очень сложная. Ты можешь оформиться только к одному хозяину. Если ты полмесяца проработал и хочешь получить новое разрешение, ты должен все равно будешь проходить все заново. Ты не можешь переводиться с места на место, ты привязан к прописке. Также ты должен находиться по месту регистрации: если ты ночуешь в другом месте – тебя могут привлечь к ответственности", - объясняют специалисты.

Видео: "Настоящее время"

Напомним, полиция в Харьковской области задержала мужчину, пытавшегося продать трех женщин в рабство.

А недавно мы писали о том, что в Черкасской области 25-летнего парня держали в рабстве.

Видео: STYLER.rbc.ua