Плоскогубці і насильство: засуджені розповіли про жахи Бердянської колонії

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Насильству піддаються новенькі, які надійшли в колонію

Насильство в Бердянській колонії №77 переходить всі межі. Ув'язнені розповіли, що працівники колонії та їх помічники серед засуджених не соромляться використовувати голки, плоскогубці, а також зґвалтування для того, щоб отримати гроші. Про це повідомляється в розслідуванні "Слідство.Інфо".

Батьки ув'язнених перераховують кошти на картки невідомим людям, лише б проти їх рідних не посилювалися репресії.

Виправна колонія №77 має мінімальний рівень безпеки із загальними умовами тримання. Тут відбувають покарання вперше засуджені чоловіки, за злочини невеликої та середньої тяжкості.

За словами інформаторів, в основному силу до ув'язнених застосовують старший днювальний дільниці карантину Валерій Саміло, п'ятеро ув'язнених-днювальних і троє співробітників колонії: Василь Глушич, Олександр Попов, Андрій Бєлов.

В колонії використовують наступну схему вимагання. Спочатку новеньких дуже сильно б'ють, потім їх катують і вимагають, щоб їх рідні їм переслали гроші, тоді приниження зменшуватися. При цьому більшість рідних в'язнів пересилають кошти.

Наприклад, 18-річний ув'язнений Денис Кметь зателефонував своїй матері з колонії і попросив, щоб вона протягом 5-6 днів відіслала йому 15 тисяч гривень. Він пояснив, що ці кошти йому потрібні для нормальної роботи в колонії.

Відео: YouTube/Слідство.Інфо

Свого сина вона побачила тільки під час судового засідання - по відеоконференції.

"Він дуже погано розмовляв. Сидів збоку, його було дуже погано видно і тільки сльози. Ймовірно, поряд сидів представник адміністрації колонії. Він говорити майже не міг, рота відкрити не міг. Було видно, що його били і ніби крем на обличчя нанесли. Тоді я почала бити на сполох", - розповіла мати хлопця.

Після цього жінка звернулася за допомогою до правозахисників. 9 лютого 2019 року помічник нардепа разом з активістами відвідали колонію без попередження.

У карантинному відділенні, де в'язні залишаються два тижні після прибуття, комісія звернула увагу на ув'язнених з синцями, які не визнавалися звідки у них каліцтва.

Відео: YouTube/Слідство.Інфо

Але один ув'язнений розповів, що відбувається в колонії.

"Викликає до себе Саміло в каптьорку. Засуває руку за шафу і витягує биту алюмінієву, на ній ще наклейка "Бандитка". І починає бити. У дільниці карантину вставляли голки під нігті, плоскогубцями затискали пальці. А на загоні брали голку, пісок і пхали сюди (укладений показав на гнійну рану на кисті, - ред.). Били в оперчастині. Говорили, якщо будемо щось говорити, то ще гірше буде", - розповів засуджений на рік позбавлення волі Сергій Подложнюк.

Один з працівників колонії розповів, що тут вмирають люди, але адміністрація закриває рот, тим хто багато говорить.

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