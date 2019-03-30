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Плоскогубцы и насилие: осужденные рассказали об ужасах Бердянской колонии

STYLERЖизнь    30.03.2019 - 20:59
Плоскогубцы и насилие: осужденные рассказали об ужасах Бердянской колонии
Фото: pixabay.com

Насилию подвергаются новенькие, которые поступили в колонию

Насилие в Бердянской колонии №77 переходит все границы. Заключенные рассказали, что работники колонии и их помощники среди осужденных не стесняются использовать иголки, плоскогубцы, а также изнасилование для того, чтобы получить деньги. Об этом сообщается в расследовании "Слідство.Інфо".

Родители заключенных перечисляют средства на карточки неизвестным людям, лишь бы против их родных не усиливались репрессии.

Исправительная колония №77 имеет минимальный уровень безопасности с общими условиями содержания. Здесь отбывают наказание впервые осужденные мужчины, за преступления небольшой и средней тяжести.

По словам информаторов, в основном силу к заключенным применяют старший дневальный участка карантина Валерий Самило, пятеро заключенных-дневальных и трое сотрудников колонии: Василий Глушич, Александр Попов и Андрей Белов.

В колонии используют следующую схему вымогательства. Сначала новеньких очень сильно избивают, потом их пытают и требуют, чтобы их родные им переслали деньги, тогда унижения уменьшаться. При этом большинство родных заключенных пересылают средства.

К примеру, 18-летний заключенный Денис Кметь позвонил своей матери с колонии и попросил, чтобы она в течение 5-6 дней отослала ему 15 тысяч гривен. Он объяснил, что данные средства ему нужны для нормальной работы в колонии.

Видео: YouTube/Слідство.Інфо

Своего сына она увидела только во время судебного заседания - по видеоконференции.

"Он очень плохо разговаривал. Сидел сбоку, его был очень плохо видно и только слезы. Вероятно, рядом сидел представитель администрации колонии. Он говорить почти не мог, рта открыть не мог. Было видно, что его били и будто крем на лицо нанесли. Тогда я начала бить тревогу", - рассказала мать парня.

После этого женщина обратилась за помощью к правозащитникам. 9 февраля 2019 года помощник нардепа вместе с активистами посетили колонию без предупреждения.

В карантинном отделении, где заключенные остаются две недели после прибытия, комиссия обратила внимание на заключенных с синяками, которые не признавались откуда у них увечья.

Видео: YouTube/Слідство.Інфо

Но один заключенный рассказал, что происходит в колонии.

"Вызывает к себе Самило в каптерку. Засовывает руку за шкаф и извлекает биту алюминиевую, на ней еще наклейка "Бандитка". И начинает бить. В участке карантина вставляли иголки под ногти, плоскогубцами зажимали пальцы. А на отряде брали иглу, в песок и пихали сюда (заключенный показал на гнойную рану на кисти, - ред.). Били в оперчасти. Говорили, если будем что-то говорить, то еще хуже будет", - рассказал осужденный на год лишения свободы Сергей Подложнюк.

Один из работников колонии рассказал, что здесь умирают люди, но администрация закрывает рот, тем кто много говорит.

Напомним, что мы писали о том, почему создание Единого реестра выгодно преступникам.

Ранее сообщалось, что впервые под суд пойдет мужчина, который издевался над женой.

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