Плов перетвориться на розмазню: найчастіші помилки в готуванні страви

Виберіть правильний рис

Придивіться до сортів басматі, жасмин і девзір. Вони спеціально виведені для приготування плову. Крім того, можна взяти рис з позначкою "для плову".

Стежте за пропорціями

Пам’ятайте, що на 1 кілограм рису йде 1 кілограм м’яса. На 1 кг м’яса - не менше 500-800 грамів овочів (з них близько 300 г - це цибуля).

Посуд має значення

Найкраще для плову підійде чавун з товстими стінками. Обов’язково до нього має бути кришка. На певному етапі готування плов треба буде кришкою накривати.

Фото: Як правильно приготувати плов (pixabay)

Жиру не багато і не мало

На 1 кілограм рису потрібно 250 або 300 грамів олії. Від цього залежить смак, крихкість і аромат плову. Найкраще змішати різні жири: тваринні і рослинні.

Готуємо зірвак

Овочі та м’ясо треба не лише обсмажити на повільному вогні, а й протушкувати в бульйоні. Це називається зірвак. А вже потім - туди додати сам рис. Баранину потрібно тушкувати близько 45-50 хвилин, а яловичину - близько 1-1,5 годин.

Правильна кількість води

Кулінари кількість води рахують за формулою: 1,2 частини води на 1 частину рису.

Спеції важливіші за рис

Додавати їх потрібно в засмажку, а не рис. Без зіри, паприки, перцю, головки часнику та солі вийде звичайна рисова каша. Можна поекспериментувати з барбарисом і шафраном.