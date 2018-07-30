На пляжі в Херсонській області знайшли вбитим туриста

Фото: pixabay

Тіло чоловіка знайшли біля нічного клубу "Апельсин"

У селищі Лазурне Херсонської області вбили 29-річного киянина В'ячеслава Голенко. Про це повідомили на сторінці спільноти "Типовий Херсон" у Facebook.

Фото: Убитий хлопець (facebook.com/typical.kherson.city)

"Побито було все тіло, і, швидше за все, проломлений череп (розтин ще не проводили). Місцева поліція хоче зам'яти справу, дайте це розголошенню! Хлопець приїхав з Києва з дівчиною на південь України відпочити, а у нього відібрали життя!" – сказано в повідомленні.

Офіційного підтвердження інформації від правоохоронців поки немає.

Скріншот поста (facebook.com/typical.kherson.city)

В коментарях до посту дівчина загиблого Оксана Матвієнко розповіла подробиці про те, що трапилося.

"У мене шок. Не можу повірити! Ми зі Славою пішли відпочивати в клуб "Апельсин". Він був дуже доброзичливий, товариський, познайомився з хлопцями, гостював їх випивкою, спілкувався з МС клубу, діджеєм. Потім познайомився ще з одними хлопцями, з ними випив, вони спілкувалися, обіймалися по-братськи. Поруч були їхні дружини. Я вийшла на п'ять хвилин в туалет, приходжу – нікого немає. Я порозпитувала у людей, чи не бачили вони такого чорненького хлопця, всі відповіли "ні", - написала Оксана.

Вийшовши з клубу, дівчина не знайшла хлопця і пішла в той бік, звідки вони прийшли. У якийсь момент за нею хтось гнався. Зателефонувати хлопця Оксана не могла, оскільки він залишив телефон вдома.

"Я злякалася і зупинилася біля першого ларечка, мені сказали, що проведуть додому. Ключ у нас був один, тому я пішла додому. Чекаю, чекаю - його немає. Вранці я дуже розхвилювалася і зателефонувала в поліцію, коротко пояснила ситуацію, мені сказали, що зараз до вас приїдуть... Приїхали і сказали таке... Не вірю до сих пір. Потім розгляду, різні версії. Поліція каже, немає значних слідів пошкодження на тілі. Але що сказати про цю гематоми на голові? Від удару, швидше за все, краєм палиці. У поліції версія, що він впав, вдарився або інсульт. Але, це повна маячня – це вбивство!" – додала жінка.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві виявили труп жінки у ванній.

Патрульні, які прибули за викликом, виявили тіло жінки у ванній. Воно було в неприродній позі – стоячи на колінах, голова опущена у ванну, яка була заповнена наполовину водою з кров'ю. Верхня частина одягу загиблої була задерта майже до шиї.

Нагадаємо, у Миколаївській області машиністи сховали тіло жінки, яку переїхав поїзд.

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