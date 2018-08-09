З плюшевим ведмедиком у руках: у Києві повісилась дівчина (фото, відео 18+)

Фото: РБК-Україна

Трагедія сталася після сварки з хлопцем

У Святошинському районі Києва в середу, 8 серпня, виявили тіло жінки, яка повісилася на пожежних сходах. Трагедія сталася близько 20:00 на вулиці Генерала Наумова, 19. Про це повідомляє "Інформатор".

Місцеві жителі розповіли, що жінка, перебуваючи у нетверезому стані, прийшла до молодого чоловіка, який проживає в цьому будинку.

За словами сусідів, вони чули, як пара скандалила, після чого жінка вийшла на вулицю.

Через деякий час очевидці виявили тіло дівчини між сходовими прольотами першого і другого поверху. На місце події прибули медики швидкої допомоги. Вони констатували смерть жінки.

Фото: Місце події (Дмитро Щерблюк/kiev.informator.ua)

Дівчина 1987 року народження (31 рік) повісилася на ремінці від сумки. В руках у дівчини був плюшевий ведмедик.

Чому жінка вирішила скоїти самогубство – поки невідомо.

На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Деталі трагедії з'ясовуються.

Відео не рекомендується до перегляду неповнолітнім!

Відео: У Києві жінка повісилася на ремінці від сумки з плюшевим ведмедиком у руках (YouTube/informator.ua/Дмитро Щерблюк)

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті знайшли тіло лідера проросійських скаутів.

Нагадаємо, в Ужгороді перехожі врятували жінку від самогубства. Вона хотіла стрибнути з мосту.

Також відомо про трагічну смерть 12 –річного хлопчика у Львівській області. Підліток покінчив життя самогубством.

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