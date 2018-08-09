С плюшевым мишкой в руках: в Киеве повесилась девушка (фото, видео 18+)

Фото: РБК-Украина

Трагедия произошла после ссоры с парнем

В Святошинском районе Киева в среду, 8 августа, обнаружили тело женщины, которая повесилась на пожарной лестнице. Трагедия произошла около 20:00 на улице Генерала Наумова, 19. Об этом сообщает "Информатор".

Местные жители рассказали, что женщина, находясь в нетрезвом состоянии, пришла к молодому человеку, который проживает в этом доме.

По словам соседей, они слышали, как пара скандалила, после чего женщина вышла на улицу.

Спустя некоторое время очевидцы обнаружили тело девушки между лестничными пролетами первого и второго этажа. На место происшествия прибыли медики скорой помощи. Они констатировали смерть женщины.

Фото: Место происшествия (Дмитрий Щерблюк/kiev.informator.ua)

Девушка 1987 года рождения (31 год) повесилась на ремешке от сумки. В руках у девушки был плюшевый мишка.

Почему женщина решила совершить самоубийство – пока неизвестно.

На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали трагедии выясняются.

Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним!

Видео: В Киеве женщина повесилась на ремешке от сумки с плюшевым мишкой в руках (YouTube/informator.ua/Дмитрий Щерблюк)

Ранее сообщалось, что на Закарпатье нашли тело лидера пророссийских скаутов.

Напомним, в Ужгороде прохожие спасли женщину от самоубийства. Она хотела прыгнуть с моста.

Также известно о трагической смерти 12 –летнего мальчика во Львовской области. Подросток покончил жизнь самоубийством.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)