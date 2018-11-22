"Перемагає той, хто сміє": сліпа українка стала студенткою престижного американського ВУЗу

Колаж (РБК-Україна)

Дівчина вступила до нього не випадково. Вона наполегливо працювала над цим

Більшість спроб надихнути українських студентів вступати в престижні закордонні Вузи, щоб потім змінювати країну на краще, розбиваються об безліч різних аргументів. Тим не менш, серед нашої молоді все-таки є особи, яких можна ставити у приклад іншим. Так, Ірина Белогорка з Тернополя, не дивлячись на те, що вона не може бачити (дівчина – сліпа), у свої 19 років самостійно вивчила англійську, рік провчилася в американській школі по престижній програмі FLEX, а також поступила в університет Minerva в США, і це все при. Історію про цю чудовою дівчині розповів Іван Примаченко Facebook.

Фото: Ірина Білогорка (facebook.com/primachenkoonline)

Університет Minerva був створений колишнім керівництвом Гарвард і Стенфорд, і в ньому найбільший конкурс на одне місце в США. Вступ до престижного університету Minerva не був щасливим випадком. Ірина протягом декількох років до того брала участь у різних міжнародних студентських програмах, відвідувала багато країн і почала працювати над власним проектом підтримки сталого розвитку. У минулому році вона вступила відразу в два американських університети, але для того, щоб розпочати навчання не вистачило грошей. В цьому роцi Іра отримала часткову стипендію від свого нового Вузу, а ще провела краудфандінг і змогла зібрати гроші, яких не вистачало, спільними зусиллями родини і друзів. При спілкуванні Іра вражає швидким розумом, життєрадісною наполегливістю і стратегічним підходом до досягнення цілей.

Зараз дівчина успішно навчається на академічно надзвичайно вимогливiй програмі, яку ведуть професори, що викладали її раніше в кращих університетах світу.

Ірина щодня вивчає безліч матеріалів завдяки програмі.

"Minerva надзвичайно інноваційний університет - лекцій тут немає, всі семінари проходять дуже інтерактивно на спеціальній платформі онлайн і тримають студентів в постійній напрузі. Кампусу в Minerva немає. Щоб надати студентам глобальний досвід життя в різних культурах перший рік навчання вони проводять в Сан-Франциско, а потім кожен семестр переміщатися в інше місто. У програмі - Сеул, Хайдарабад, Берлін, Буенос-Айрес, Лондон і Тайбей", - написав автор посту.

Приклад Ірини блискуче доводить, що навіть самі амбітні цілі втілюються, якщо прикласти до їх реалізації достатньо зусиль і віри.

"Перемагає той, хто сміє", - такими словами закінчив публікацію Іван Примаченко.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/primachenkoonline)

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Відео: РБК-Україна