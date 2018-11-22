"Побеждает тот, кто смеет": слепая украинка поступила в престижный американский ВУЗ

Коллаж (РБК-Украина)

Девушка стала студенткой американского университета не случайно. Она упорно трудилась над этим

Большинство попыток вдохновить украинских студентов поступать в престижные зарубежные ВУЗы, чтобы потом менять страну к лучшему, разбиваются об множество разных аргументов. Тем не менее, среди нашей молодежи все-таки есть личности, которых можно ставить в пример другим. Так, Ирина Белогорка из Тернополя, не смотря на то, что она не может видеть (девушка – слепая), в свои 19 лет самостоятельно выучила английский, год проучилась в американской школе по престижной программе FLEX, а также поступила в университет Minerva в США, и это все при. Историю об этой замечательной девушке рассказал Иван Примаченко в Facebook.

Фото: Ирина Билогорка (facebook.com/primachenkoonline)

Университет Minerva был создан бывшим руководством Гарварда и Стэнфорда, и в нем самый большой конкурс на одно место в США. Вступление в престижный университет Minerva не было счастливым случаем. Ирина в течение нескольких лет до того участвовала в различных международных студенческих программах, посещала много стран и начала работать над собственным проектом по поддержке устойчивого развития. В прошлом году она поступила сразу в два американских университета, но для того, чтобы начать обучение не хватило денег. В этом году Ира получила частичную стипендию от своего нового ВУЗа, а еще провела краудфандинг и смогла собрать деньги, которых не хватало, совместными усилиями семьи и друзей. При общении Ира поражает быстрым умом, жизнерадостной настойчивостью и стратегическим подходом к достижению целей.

Сейчас девушка успешно учится на академически чрезвычайно требовательной программе, которую ведут профессора, преподававшие ее ранее в лучших университетах мира.

Ирина ежедневно изучает множество материалов благодаря программе.

"Minerva чрезвычайно инновационный университет - лекций здесь нет, все семинары проходят очень интерактивно на специальной платформе онлайн и держат студентов в постоянном напряжении. Кампуса в Minerva нет. Чтобы предоставить студентам глобальный опыт жизни в разных культурах первый год обучения они проводят в Сан-Франциско, а затем каждый семестр перемещаться в другой город. В программе - Сеул, Хайдарабад, Берлин, Буэнос-Айрес, Лондон и Тайбэй", - написал автор поста.

Пример Ирины блестяще доказывает, что даже самые амбициозные цели воплощаются, если приложить к их реализации достаточно усилий и веры.

"Побеждает тот, кто смеет", - такими словами закончил публикацию Иван Примаченко.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/primachenkoonline)

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Видео: РБК-Украина