Чому впаде Кримський міст: нові фото викликали дискусію в мережі

Фото: колаж РБК-Україна

Через штормовий вітер судноплавство по Керч-Єнікальському каналу припинено до 11 січня

У соціальній мережі показали нові фотографії побудованого російськими окупантами Кримського моста, який ризикує обвалитися - і не тільки у зв'язку зі штормами і погодними умовами. Кадри опубліковані у повідомленні блогера Roksolana Today&Крим у Twitter в четвер, 10 січня.

На знімках видно, що на самому шляхопроводі немає жодного автомобіля.

Скрін: twitter.com/KrimRt

"Судноплавство по Керч-Єнікальському каналу припинено до п'ятниці через штормовий вітер. Міст ще поки стоїть", - зазначено в повідомленні.

Фото: Кримський міст (twitter.com/KrimRt)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі зазначають, що сама конструкція зведеного РФ моста може обвалитися не тільки через активні тектонічні процеси або шторми, але також і через пасивні:

"Наскільки я розумію, долю мосту вирішить не шторм (хоча якщо багато льоду буде, то допоможе), а вага самого мосту в комбінації з тектонічно активними процесами Справа часу", - написав один з користувачів.

Скрін коммент: twitter.com/KrimRt

"Скоріше навіть не активними, а пасивними: просідання, розмивання, нашарування...", - зазначив інший користувач мережі.

Скрін коммент: twitter.com/KrimRt

"Ще стоїть. Шторму. Подивимося", - написав блогер.

Нагадаємо, що міст через Керченську протоку складається з двох розташованих поруч один з одним мостів - залізничного і автомобільного, з'єднують Керченський і Таманський півострови через острів Тузла і тузлинської коси. Окупанти відкрили автомобільну частину 15 травня 2018 року, а будівництво залізничного мосту досі триває.

Додамо, що на думку віце-президент асоціації "Мости України" Петра Коваля, під час будівництва Кримського мосту було враховано, що споруда буде перебувати на стику тектонічних плит, і якщо там будуть зміщення, то "його обов'язково порве".

Фото: Кримський міст (twitter.com/KrimRt)

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Керченській протоці під час шторму через сильний вітер зірвався з якоря плавучий кран, після чого він врізався в опору Кримського мосту.

Також ми писали про те, що на території тимчасово окупованого українського Криму росіяни зібралися зайнятися новою "будівництвом століття", яка зачепить Севастополь.