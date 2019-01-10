Почему рухнет Крымский мост: новые фото вызвали дискуссию в сети

Фото: коллаж РБК-Украина

Из-за штормового ветра судоходство по Керчь-Еникальскому каналу прекращено до 11 января

В социальной сети показали новые фотографии построенного российскими оккупантами Крымского моста, который рискует обвалиться - и не только в связи со штормами и погодными условиями. Кадры опубликованы в сообщении блогера Roksolana Today&Крым в Twitter в четверг, 10 января.

На снимках видно, что на самом путепроводе нет ни одного автомобиля.

Скрин: twitter.com/KrimRt

"Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу прекращено до пятницы из-за штормового ветра. Мост еще пока стоит", - указано в посте.

Фото: Крымский мост (twitter.com/KrimRt)

В комментариях к сообщению пользователи сети отмечают, что сама конструкция возведенного РФ моста может обвалиться не только из-за активных тектонических процессов или штормов, но также и пассивных:

"Насколько я понимаю, судьбу моста решит не шторм (хотя если много льда будет, то поможет), но вес самого моста в комбинации с тектонически активными процессами. Дело времени", - написал один из юзеров.

Скрин коммента: twitter.com/KrimRt

"Скорее даже не активными, а пассивными: проседание, размывание, наслоение...", - отметил другой пользователь сети.

Скрин коммента: twitter.com/KrimRt

"Еще стоит. Шторма. Посмотрим", - написал блогер.

Напомним, что мост через Керченский пролив состоит из двух расположенных рядом друг с другом мостов - железнодорожного и автомобильного, соединяющих Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и тузлинского косу. Оккупанты открыли автомобильную часть 15 мая 2018 года, а строительство железнодорожного моста все еще продолжается.

Добавим, что по мнению вице-президент ассоциации "Мосты Украины" Петра Коваля, во время строительства Крымского моста было учтено, что сооружение будет находиться на стыке тектонических плит, и если же там будут смещения, то "его обязательно порвет".

Фото: Крымский мост (twitter.com/KrimRt)

Как сообщалось ранее, недавно в Керченском проливе во время шторма из-за сильного ветра сорвался с якоря плавучий кран, после чего он врезался в опору Крымского моста.

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