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"Его обязательно порвет": Крымский мост рухнет, раскрыты причины

STYLERЖизнь    06.01.2019 - 08:29
"Его обязательно порвет": Крымский мост рухнет, раскрыты причины
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Строители знали об опасности

На сегодняшний день существует сразу несколько причин, из-за которых может обвалиться построенный оккупантами Крымский мост. Об том сообщил вице-президент ассоциации "Мосты Украины" Петр Коваль, передают "Крым.Реалии".

Так, во время строительство было учтено, что сооружение будет находиться на стыке тектонических плит. Если же там будут смещения, то "его обязательно порвет".

Также Коваль уточнил, что во время проверки на него пустили не полную нагрузку, а лишь несколько десятков КАМАЗов, что является доказательством того, что оккупанты знают о проблемах моста.

"То есть, те, кто проектировал, кто строил мост, имеют некоторые предостережения", - подчеркнул он.

Более того, по словам Коваля, еще одной опасностью для Крымского моста являются мягкие грунты, на котором стоят его опоры: как известно, в водах Керченского пролива может образовываться лед.

Кстати, на территории аннексированного украинского Крыма оккупанты намерены заняться новой "стройкой века", которая заденет Севастополь. Об этом сообщил так называемый "губернатор" города Дмитрий Овсянников.

Напомним, ранее сообщалось, что в резолюции, принятой на 64 сессии Парламентской ассамблеи НАТО, учтен параграф с осуждением незаконного строительства керченского моста Россией, внесенный украинской делегацией.

Также сообщалось, что незаконно построенный Россией в оккупированном Крыму Керченский мост смещается.

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