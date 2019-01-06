"Його обов'язково порве": Кримський міст завалиться, розкрито причини

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Будівельники знали про небезпеку

На сьогоднішній день існує відразу кілька причин, через які може обвалитися побудований окупантами Кримський міст. Про те повідомив віце-президент асоціації "Мости України" Петро Коваль, передають "Крим.Реалії".

Так, під час будівництва було враховано, що споруда буде перебувати на стику тектонічних плит. Якщо ж там будуть зміщення, то "його обов'язково порве".

Також Коваль уточнив, що під час перевірки на нього не пустили повне навантаження, а лише кілька десятків КАМАЗів, що є доказом того, що окупанти знають про проблеми мосту.

"Тобто, ті, хто проектував, будував міст, мають деякі застереження", - підкреслив він.

Більш того, за словами Коваля, ще однією небезпекою для Кримського мосту є м'які грунти, на яких стоять опори: як відомо, у водах Керченської протоки може утворюватися лід.

До речі, на території анексованого українського Криму окупанти мають намір зайнятися новим "будівництвом століття". На цей раз зачепить Севастополь. Про це повідомив так званий "губернатор" міста Дмитро Овсянніков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в резолюції, прийнятій на 64 сесії Парламентською асамблеєю НАТО, врахований параграф із засудженням незаконного будівництва керченського мосту Росією, внесений українською делегацією.

Також повідомлялося, що незаконно побудований Росією в окупованому Криму Керченський міст зміщується.