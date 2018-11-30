Чому варто пройти тест на ВІЛ: опублікована загрозлива статистика

Фото: День боротьби зі СНІДом (колаж РБК-Україна)

Як і де можна пройти безкоштовний тест на ВІЛ та вберегти себе і рідних - розповідають експерти

Кожного року 1 грудня по всьому світу проводять заходи до Дня боротьби зі СНІДом.

На жаль, в Україні переважна більшість нових випадків діагностують уперше тільки на 3 або 4 клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, коли стан здоров'я вже значно гірший, ніж на початкових стадіях.

Цю проблему можна подолати, якщо кожен українець проходитиме тестування на ВІЛ вчасно. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Сьогодні ми як ніколи близько, щоб подолати одну з найжахливіших епідемій за часів існування людства. СНІД більше не входить в десятку провідних причин смертності. Але досі з ВІЛ-інфекцією живе близько 37 мільйонів людей на планеті. Далеко не кожен з них знає про свій статус", - пише вона.

ВІЛ-інфекцію мають понад 240 000 українців

Щороку ВІЛ/СНІДом в Україні інфікуються близько 20 000 людей. За оцінками експертів Центру громадського здоров'я МОЗ України, зараз в Україні з ВІЛ живуть 244 000 громадян.

Із них, на жаль, тільки 137 000 перебувають під медичним наглядом, йдеться у повідомленні від у МОЗ.

Відео: Чому варто пройти безкоштовний тест на ВІЛ (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Крім того, як зазначають у Центрі громадського здоров'я, у вересні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 1599 випадків ВІЛ-інфекції.

В цілому за січень-вересень 2018 року в Україні офіційно зареєстровано 13 414 випадків ВІЛ-інфекції серед українців, а також серед 25 іноземців.

Люди рідко роблять тест на ВІЛ. Це – головна причина поширення інфекції

Безліч людей в Україні мають ВІЛ і про це навіть не підозрюють. За оцінками Об'єднаної програми ООН із ВІЛ/СНІД, таких людей в Україні – близько 100 тисяч. Багато хто не має ніяких симптомів інфекції, тому навіть не думає про те, щоб пройти тест.

Кількість охоплених обстеженнями людей в Україні все ще лишається низькою. Проте зараз тестування на ВІЛ в країні стало доступнішим. Щоб донести до людей цю інформацію, МОЗ разом з Представництвом АнтиСНІД-США в Україні (AHF Ukraine) організували акцію зі швидкого реагування на ВІЛ.

Вони показали, що пройти тестування – це дуже просто і водночас дуже необхідно. Бо недостатня діагностика – головна причина поширення цієї проблеми в Україні.

Фото: МОЗ разом з Представництвом АнтиСНІД-США в Україні (AHF Ukraine) організували акцію зі швидкого реагування на ВІЛ (прес-служба)

Українці нерідко мають помилкові уявлення про терапію ВІЛ, кажуть експерти.

Зокрема, часто бояться обстежуватись або думають, що це коштує дорого. Також частина людей впевнені, що навіть після постановки діагнозу не зможуть отримувати препарати, бо це "потягне" велику суму коштів. Насправді ж така терапія в Україні забезпечується державою і для громадян є повністю безкоштовною.

Тести на ВІЛ – безкоштовні по всій Україні. Де можна перевірити себе?

Варто знати: в усіх регіонах України є безкоштовні швидкі тести на ВІЛ. Їх можна пройти у свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Крім того, із 2019 року в Україну доставлять більше мільйона тестів на ВІЛ. Також можна буде пройти тест в мобільних чи стаціонарних пунктах тестування.

ВІЛ-інфекція – це зовсім не вирок, як багато хто вважає, переконана Ольга Стефанишина, заступниця міністра охорони здоров’я України з євроінтеграції. За її словами. Люди, що живуть з таким діагнозом, можуть жити повноцінним життям, як і всі інші.

Фото: Ольга Стефанишина, заступниця міністра охорони здоров’я України з євроінтеграції (прес-служба)

Якщо жінка проходить терапію, вона може вагітніти і народжувати здорових дітей.

"Для цього достатньо вживати ліки. Тоді такі люди зможуть відчути радість батьківства і мати здорових дітей, працювати і відвідувати різні країни. Ліки для людей, що живуть з ВІЛ, забезпечує держава, і для українців вони безкоштовні. Головне – діагностувати ВІЛ-інфекцію вчасно. Тоді терапію треба почати якнайшвидше", - каже Ольга Стефанишина.

За її словами, вчасно розпочата терапія гарантуватиме людині якісне життя, яке нічим не відрізнятиметься від життя всіх інших людей.

"Тому ми закликаємо українців бути свідомими й постійно слідкувати за своїм здоров'ям. Тим більше, що тестування на ВІЛ – повністю безкоштовне", - звертає увагу Стефанишина.

"Не будь дитиною": подумати про себе і оточуючих

Крім того, 30 листопада 2018 року, напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом біля Меморіалу "Червона стрічка" в Києві пройшла акція "Не будь дитиною. Пройди тест на ВІЛ".

Фото: Учасникам акції роздали соски, які обмінювали на експрес-тести (прес-служба БО "100% Життя")

Під час акції всім учасникам символічно роздавали дитячі соски, які можна було обміняти на експрес-тест на ВІЛ прямо під час акції.

Таким чином організатори акції закликали людей змінити "дитячу" поведінку по відношенню до свого здоров’я на "дорослу й свідому" та дізнатися свій статус. Це допоможе уникнути ряду негативних впливів на здоров'я не тільки самої людини, а й її оточуючих.

Фото: "Ми закликаємо не бути дитиною і стати відповідальним за своє здоров'я" – Дмитро Шерембей (прес-служба БО "100% Життя")

Окрім того, що тест можна здати в поліклініці або в мобільній лабораторії, також оцінити власні ризики можна за допомогою інноваційного додатку HIV TEST, розробленого БО “100% Життя”.

"Також у додатку можна знайти найближчий до вас пункт тестування. Для всіх нас головне - треба зрозуміти, що саме по собі тестування на ВІЛ – це відповідальний вибір кожної дорослої людини. Тому давайте дорослішати та не прикидатися дітьми, які не несуть відповідальність за свої вчинки. Здайте тест прямо сьогодні, дізнайтесь свій статус і живіть повним життям" – коментує Дмитро Шерембей, голова БО "100% Життя" та організатор акції.

Фото: Учасники акції інформували українців про важливість тестування на ВІЛ-інфекцію (прес-служба БО "100% Життя")

Як передається ВІЛ/СНІД?

Давно відомо, що інфекція передається через кров та статевим шляхом. За словами Ярослави Лопатіної, голови представництва Фундації АнтиСНІД-США в Україні (AHF Ukraine), більше 66% всіх зареєстрованих випадків інфікування ВІЛ в Україні стаються саме під час незахищених статевих контактів.

Зокрема, нагадала Лопатіна, про це свідчать свіжі дані Центру громадського здоров’я.

Фото: Тест на ВІЛ можна здати у сімейного лікаря,терапевта. Також - у мобільних лабораторіях (прес-служба)

"Через це у зоні ризику перебуває будь-яка статево активна людина. Особи, яким невідомий свій вже наявний ВІЛ-позитивний статус, щодня ризикують своїм здоров’ям та життям. Крім того, вони також передають вірус своїм партнерам та близьким. Саме тому ми закликаємо українців пройти тест на ВІЛ", - каже Ярослава Лопатіна.

Як швидко отримують результати після тесту на ВІЛ?

Результати тесту на ВІЛ-інфекцію будуть готові уже за 15 хвилин після тестування.

У кожному закладі охорони здоров’я України, який надає первинну медичну допомогу, можна конфіденційно і безкоштовно пройти швидкі тести для виявлення ВІЛу, вірусних гепатитів, а також - тест на тропоніни і навіть тест на вагітність.

Як захистити себе від інфекції?

Міністерство охорони здоров'я склало список порад, які допоможуть вберегтися перш за все тим, хто має ризик підхопити інфекцію на робочому місці.

Завжди пам’ятайте про правила безпеки: інфікованим ВІЛ може бути кожен пацієнт. Уникнути інфікування допоможуть хірургічні халати, маски, захисні окуляри або екран, гумові рукавички.

Фото: Зараз тест на ВІЛ можна здати по всій Україні повністю безкоштовно (прес-служба БО "100% Життя")

Для забору біологічних рідин не можна використовувати скляні предмети, які мають відбиті краї. Для будь-яких маніпуляцій з кров'ю в лабораторіях треба використовувати гумові піпетки, груші та дозатори.

Перевезення біоматеріалів за межі медичного закладу дозволене виключно у спеціальних контейнерах.

Ні в якому разі не можна вкладати у контейнер будь-які документи.

Інструменти треба обробляти згідно інструкцій, а руки необхідно мити щоразу після зняття рукавичок.

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацювала принципово нова схема лікування гепатитів.

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