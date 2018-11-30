Почему стоит пройти тест на ВИЧ: опубликована угрожающая статистика

Фото: День борьбы со СПИДом (коллаж РБК-Украина)

Как и где можно пройти бесплатный тест на ВИЧ и уберечь себя и родных - рассказывают эксперты

Ежегодно 1 декабря по всему миру проводят мероприятия ко Дню борьбы со СПИДом.

К сожалению, в Украине подавляющее большинство новых случаев впервые диагностируют только на 3 или 4 клинических стадиях ВИЧ-инфекции, когда состояние здоровья уже значительно хуже, чем на начальных стадиях.

Эту проблему можно преодолеть, если каждый украинец будет проходить тестирование на ВИЧ вовремя. Об этом на своей странице в Facebook сообщает и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Сегодня мы как никогда близки к тому, чтобы преодолеть одну из самых страшных эпидемий за времена существования человечества. СПИД больше не входит в десятку ведущих причин смертности. Но до сих пор с ВИЧ-инфекцией живет около 37 миллионов людей на планете. Далеко не каждый из них знает о своем статусе", - пишет она.

ВИЧ-инфекцию имеют более 240 000 украинцев

Ежегодно ВИЧ/СПИДом в Украине инфицируются около 20 000 людей. По оценкам экспертов Центра общественного здоровья Минздрава Украины, сейчас в Украине с ВИЧ живут 244 000 граждан.

Из них, к сожалению, только 137 000 находятся под медицинским наблюдением, говорится в сообщении Минздрава.

Видео: Почему стоит пройти бесплатный тест на ВИЧ (Валентина Балабанова/video.rbc,ua)

Кроме того, как отмечают в Центре общественного здоровья, в сентябре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 1599 случаев ВИЧ-инфекции.

В целом за январь-сентябрь 2018 года в Украине официально зарегистрировано 13 414 случаев ВИЧ-инфекции среди украинцев, а также среди 25 иностранцев.

Люди редко делают тест на ВИЧ. Это – главная причина распространения инфекции

Множество людей в Украине имеют ВИЧ и об этом даже не подозревают. По оценкам Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД, таких людей в Украине – около 100 тысяч. Многие не имеют никаких симптомов инфекции, поэтому даже не думают о том, чтобы пройти тест.

Количество охваченных обследованиями людей в Украине все еще остается низким. Однако сейчас тестирование на ВИЧ в стране стало доступнее. Чтобы донести до людей эту информацию, Минздрав совместно с Представительством АнтиСПИД-США в Украине (AHF Ukraine) организовали акцию по быстрому реагированию на ВИЧ.

Они показали, что пройти тестирование – это очень просто и одновременно очень необходимо. Ведь недостаточная диагностика – главная причина распространения этой проблемы в Украине.

Фото: Минздрав совместно с Представительством АнтиСПИД-США в Украине (AHF Ukraine) организовали акцию с быстрого реагирования на ВИЧ (пресс-служба)

Украинцы нередко имеют ошибочные представления о терапии ВИЧ, говорят эксперты.

В частности, часто боятся обследоваться или думают, что это стоит дорого. Также часть людей уверены, что даже после постановки диагноза не смогут получать препараты, потому что это "потянет" большую сумму средств. На самом же деле такая терапия в Украине обеспечивается государством и для граждан является полностью бесплатной.

Тесты на ВИЧ – бесплатные по всей Украине. Где можно проверить себя?

Стоит знать: во всех регионах Украины есть бесплатные быстрые тесты на ВИЧ. Их можно пройти у своего семейного врача, терапевта или педиатра. Кроме того, с 2019 года в Украину доставят более миллиона тестов на ВИЧ. Также можно будет пройти тест в мобильных или стационарных пунктах тестирования.

ВИЧ-инфекция – это вовсе не приговор, как считают многие, убеждена Ольга Стефанишина, заместитель министра здравоохранения Украины по евроинтеграции. По ее словам. Люди, что живут с таким диагнозом могут жить полноценной жизнью, как и все остальные.

Фото: Ольга Стефанишина, заместитель министра здравоохранения Украины по евроинтеграции (пресс-служба)

Если женщина проходит терапию, она может беременеть и рожать здоровых детей.

"Для этого достаточно употреблять лекарства. Тогда такие люди смогут почувствовать радость отцовства и материнства и иметь здоровых детей, работать и посещать разные страны. Лекарства для людей, живущих с ВИЧ, обеспечивает государство, и для украинцев они бесплатные. Главное – диагностировать ВИЧ-инфекцию вовремя. Тогда терапию нужно начать как можно быстрее", - говорит Ольга Стефанишина.

По ее словам, вовремя начатая терапия будет гарантировать человеку качественную жизнь, которая ничем не будет отличаться от жизни всех остальных людей.

"Поэтому мы призываем украинцев быть сознательными и постоянно следить за своим здоровьем. Тем более, что тестирование на ВИЧ – полностью бесплатное", - обращает внимание Стефанишина.

"Не будь дитиною": подумать о себе и окружающих

Кроме того, 30 ноября 2018 года, накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом возле Мемориала "Червона стрічка" в Киеве прошла акция "Не будь дитиною. Пройди тест на ВИЧ".

Фото: Участникам акции раздали соски, которые обменивали на экспресс-тесты (пресс-служба БО "100% Життя")

Во время акции всем участникам символично раздавали детские соски, которые можно было обменять на экспресс-тест на ВИЧ прямо во время акции.

Таким образом организаторы акции призвали людей изменить "детское" поведение по отношению к своему здоровью на "взрослое и сознательное" и узнать свой статус. Это поможет избежать ряда негативных воздействий на здоровье не только самого человека, но и его окружающих.

Фото: "Мы призываем не быть ребенком и стать ответственным за свое здоровье" – Дмитрий Шерембей (пресс-служба БО "100% Життя")

Кроме того, что тест можно сдать в поликлинике или в мобильной лаборатории, также оценить собственные риски можно с помощью инновационного приложении HIV TEST, разработанного БО “100% Життя”.

"Также в приложении можно найти ближайший к вам пункт тестирования. Для всех нас главное - надо понять, что само по себе тестирование на ВИЧ – это ответственный выбор каждого взрослого человека. Поэтому давайте взрослеть и не притворяться детьми, которые не несут ответственность за свои поступки. Сдайте тест прямо сегодня, узнайте свой статус и живите полной жизнью" – комментирует Дмитрий Шерембей, глава БО "100% Жизни" и организатор акции.

Фото: Участники акции информировали украинцев о важности тестирования на ВИЧ-инфекцию (пресс-служба БО "100% Життя")

Как передается ВИЧ/СПИД?

Давно известно, что инфекция передается через кровь и половым путем. По словам Ярославы Лопатиной, главы представительства Фонда АнтиСПИД-США в Украине (AHF Ukraine), более 66% всех зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ в Украине происходят именно во время незащищенных половых контактов.

В частности, напомнила Лопатина, об этом свидетельствуют свежие данные Центра общественного здоровья.

Фото: Тест на ВИЧ можно сдать у семейного врача, терапевта. Также – в мобильных лабораториях (пресс-служба)

"Поэтому в зоне риска находится любой сексуально активный человек. Лица, которым неизвестнен свой уже имеющийся ВИЧ-положительный статус, ежедневно рискуют своим здоровьем и жизнью. Кроме того, они также передают вирус своим партнерам и близким. Именно поэтому мы призываем украинцев пройти тест на ВИЧ", - говорит Ярослава Лопатина.

Как быстро получают результаты после теста на ВИЧ?

Результаты теста на ВИЧ-инфекцию будут готовы уже через 15 минут после тестирования.

В каждом учреждении здравоохранения Украины, который предоставляет первичную медицинскую помощь, можно конфиденциально и бесплатно пройти быстрые тесты для выявления ВИЧ, вирусных гепатитов, а также - тест на тропонины и даже тест на беременность.

Как защитить себя от инфекции?

Министерство здравоохранения составил список советов, которые помогут уберечься прежде всего тем, кто имеет риск подхватить инфекцию на рабочем месте.

Всегда помните о правилах безопасности: инфицированным ВИЧ может быть каждый пациент. Избежать заражения помогут хирургические халаты, маски, защитные очки или экран, резиновые перчатки.

Фото: Сейчас тест на ВИЧ можно сдать по всей Украине полностью бесплатно (прес-служба БО "100% Життя")

Для забора биологических жидкостей нельзя использовать стеклянные предметы, имеющие отбитые края. Для любых манипуляций с кровью в лабораториях надо использовать резиновые пипетки, груши и дозаторы.

Перевозки биоматериалов за пределы медицинского учреждения разрешено исключительно в специальных контейнерах.

Ни в коем случае нельзя вкладывать в контейнер любые документы.

Инструменты нужно обрабатывать согласно инструкциям, а руки необходимо мыть каждый раз после снятия перчаток.

Ранее сообщалось, что в Украине заработала принципиально новая схема лечения гепатитов.

Также мы подготовили репортаж о том, как живут люди с ВИЧ в Украине.