Революційні зміни: як тепер лікуватимуть гепатит в Україні

Фото: Лікування гепатиту в Україні (pixabay.com)

Лікування вірусних гепатитів в Україні стане більш доступним, а новий препарат почали закуповувати за рекордно низькою ціною

Днями по всьому світу пройшли заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби з гепатитом. Щороку серію подій, присвячених боротьбі з цією хворобою проводять 28 липня - у день народження вірусолога Баруха Бламберга, лауреата Нобелівської за прорив у вивченні етіології вірусних гепатитів.

Особливо для здоров'я людини небезпечні гепатити В і С, на які припадає близько 96% смертності від усіх видів вірусних гепатитів. Вони можуть довго протікати безсимптомно, іноді – навіть протягом десятиліть. У 2015 році із хронічним гепатитом В у світі жили 257 мільйонів осіб, а з гепатитом С – 71 мільйон. В Україні - майже 53 тисячі хворих на гепатит С.

Напередодні Всесвітнього дня боротьби з гепатитом в Україні з'явилася хороша новина: вже з цього року українські пацієнти отримають найбільш ефективне лікування гепатиту С, а держава закупить ліки проти цієї хвороби за безпрецедентно низькою ціною.

Вперше в Україні МОЗ почав закуповувати ліки проти вірусного гепатиту С всього за 89 доларів. Це стало найнижчою ціною за всю історію державних закупівель на сучасне лікування цієї хвороби, повідомляють у МОЗ. Для інших країн вартість такого самого препарату складає від декількох тисяч до десятків тисяч доларів. Про закупку нового препарату повідомили на прес-конференції у Києві.

“Гепатит С - більше не вирок”

За словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, в Україні планують скоротити кількість захворюваності на вірусні гепатити не лише безпосередньо лікуванням, але і ранньою діагностикою.

"За останніми оцінками, близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С. Багато з них навіть не знають про свій статус. Тестування буде доступним і простим через сімейних лікарів. Вже цього року сімейні лікарі будуть отримувати тест-набори для діагностування гепатиту С і ВІЛ", - каже Уляна Супрун.

Зараз в Україні офіційно зареєстровано майже 53 тисячі хворих на гепатит С. При цьому багато хто не стає на облік і не лікується, бо не вірить, що їм допоможуть, тому ці цифри насправді значно вищі, додає в.о. міністра.

Фото: в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун (uacrisis.org)

"Але гепатит С - більше не вирок. Всі, хто стоятимуть у черзі на лікування цієї хвороби, отримуватимуть якісне лікування безоплатно починаючи із цього року. У 2018 році лікування гепатиту С за державний кошт пройдуть близько 6 тисяч пацієнтів. Це ті, хто потребують лікування негайно, бо мають або конфекцію із ВІЛ або ускладнення. Додатково цього року пролікують 2,5 тисячі людей, які стоять у черзі на лікування. Очікується, що із 2019 будуть лікувати набагато більше людей", - пояснила Уляна Супрун.

Відтепер МОЗ закуповуватиме інноваційний курс лікування, який коштує не 8,5 тис доларів, як у США, а 89 доларів. Пацієнти прийматимуть курсом тривалістю у 12 тижнів таблетки, ефективність яких складає майже 90%.

"Це ліки, якими користуються у США, Канаді. Курс лікування буде йти через державну програму. Крім того, за такою самою ціною ці ліки можна буде купити в аптеках. Це допоможе тим, хто не може чекати черги і хоче купити препарати сам", - додала Уляна Супрун.

Також МОЗ розроблятиме стратегію боротьби із вірусними гепатитами, щоб мати системний підхід у запобіганні хворобам і їх ранньому виявленні.

У 2019-му можна буде пролікувати 50 тисяч людей

Вірусні гепатити В і С – загроза системі охорони здоров'я не тільки в Україні, а й в усьому світі, каже генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта.

"Серед найвищого рівня ризику захворіти – представники так званих "ключових груп". Це споживачі ін’єкційних наркотиків, серед яких поширеність гепатиту С досягає 60%. Також - особи, які надають сексуальні послуги за плату. Серед них гепатит С мають близько 11%. На жаль, останнім часом серед ветеранів АТО теж збільшилася кількість захворюваності через ризик травмування, переливання крові чи ін’єкції в умовах бойових дій. Серед них поширеність вірусних гепатитів складає 8-10%", - коментує фахівець.

Фото: Генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта (зліва) (uacrisis.org)

У 2013 році змогли пролікувати 193 пацієнти з вірусними гепатитами за кошти держбюджету, у 2014 році таких пацієнтів було 476, каже він. У 2018 році держава вже може проліковувати близько 6 тисяч пацієнтів. Завдяки зниженню ціни, яку досягли цього року, наступного 2019 року зможуть пролікувати близько 50 тисяч людей.

"Зараз на обліку перебуває 2,5 тисячі людей, і якщо будемо діяти такими темпами, то наступного року повністю ліквідуємо чергу на лікування. Також планується збільшення доступу до діагностики. Вона стане доступною в тому числі і на рівні первинної медичної допомоги", - додає пан Володимир.

Як запобігти гепатитам В і С?

Гепатит С – це саме та хвороба, від якої немає специфічної профілактики, немає щеплень, нагадують фахівці.

"Єдиними засобами запобігання є скринінг крові і стерилізація обладнання, використання одноразового обладнання, зміна рукавичок, стерилізація інструментів. Звісно, це має бути не лише в лікарнях, а й у салонах краси і перукарнях", - каже Володимир Курпіта.

Гепатит В на сьогодні діагностовано у 20 тисяч українців, каже він.

"От вже у випадку гепатиту В ми маємо сучасний метод профілактики – це вакцинація. Хочу підкреслити, що в Україні вакцинація проти гепатиту В включена у Календар щеплень, вона зараз доступна і робиться дітям тричі. Це повністю захищає від хвороби в дорослому віці. Тому вакцинуватися дуже важливо", - підкреслює він.

Гепатит В несе загрозу зокрема й тому, що вірус, який його викликає, довго активний: поза межами організму він може бути живим протягом 7 днів і при цьому зберігати здатність спричинити інфекцію.

Гепатит В найчастіше може поширюватися від матері до дитини (перинатальна передача) і через інфіковану кров (горизонтальна передача). Також може передаватися через слизові оболонки шкіри (наприклад, під час статевого акту). Також - під час нанесення татуювань, використанні лез для гоління та інших подібних предметів, де може залишитися кров. І, крім того, під час косметичних і стоматологічних процедур.

“Буду брати кредит у банку, щоб вилікувати свого сина”

"Раніше, за старими схемами лікування, я витратив близько року на лікування гепатиту. Курс лікування коштував 12 тисяч доларів! Я - один із тих небагатьох, хто потрапив у статистику людей, які вижили під час епідемії гепатиту С в Україні. І я дуже радий, що наша медицина нарешті отримала рецепт, як зупинити епідемію для двох мільйонів людей. Як не дивно, цей рецепт – у вартості препарату”, - каже Дмитро Шерембей, голова Всеукраїнської мережі ЛЖВ.

Фото: Дмитро Шерембей, голова Всеукраїнської мережі ЛЖВ (uacrisis.org)

На прес-конференцію він приніс дві банки препарату, ціна на який для України значно знижена.

“Ось перед вами дві банки препарату. Якщо ви переїдете кордон України, то ціна за нього відразу зросте. Щоб людина вилікувалася, треба буде заплатити часом до 150 тисяч доларів за ці банки! Це найбільш дорогий препарат для лікування гепатиту С. В деяких країнах одна таблетка коштує дорожче за грам золота! Зараз для України цей ціновий бар'єр подолано”, - каже Дмитро Шерембей.

За його словами, багато з тих людей, кому потрібне було таке лікування гепатиту С, не дожили до сьогоднішнього дня.

“Порівняно недавно, років шість тому я був у лікарні, де мама лікувала дорогими препаратами свого сина, молодого хлопця, від гепатиту С. Вони продали абсолютно все, що було у них в селі, щоб оплатити половину курсу лікування! Половина курсу – це 6 місяців уколів. Я їх запитав: “Ви ж розумієте, що половина курсу - це ще не все лікування, і його треба пройти повністю? Де ви будете брати гроші на другу частину?” Жінка сказала: “буду брати кредит у банку на те, щоб вилікувати свого сина”. Тому це не просто революційні зміні. Це для шанс жити для великої кількості людей. Зараз гепатити такими препаратами лікуватимуть за три місяці”, - каже він.

За рахунок чого вдалося здешевити препарат для України? У МОЗ кажуть, що це зробили за рахунок довгих переговорів на різних рівнях - активістів, представників Міністерства, представників пацієнтських організацій. Кажуть, що переговори йшли близько двох років.

В Україні буде доступна генерична версія препарату, яка випускається за ліцензією від компанії, яка виробляє оригінал і гарантує якість і безпеку препарату, кажуть експерти.

“Україна тут не унікальна. Така пропозиція актуальна для країн, які заявили про готовність впроваджувати ефективне лікування вірусних гепатитів. Грузія, Білорусь теж отримали таку пропозицію, але вони ще тільки починають цю програму”, - каже Володимир Курпіта.

Як не захворіти на гепатит?

Як протидіяти вірусним гепатитам на рівні лікарень, салонів краси, перукарень?

За словами експертів, якщо будь-які послуги пов’язані із контактами з кров'ю, треба пересвідчитись, що всі інструменти продезінфіковані або одноразові.

Фото: "Гепатит С – виліковна хвороба, про яку можна буде забути. Це треба передати пацієнтам, бо панують міфи, що він не лікується”, - Володимир Курпіта (pixabay.com)

“Якщо призначаються медикаменти, приймати перорально безпечніше, ніж коли вам роблять ін’єкції. Використання презервативу, на щастя, також запобігає захворюваності. Основне наше завдання – як врегулювати використання стерильного інструментарію у немедичних інституціях. Відповідно до вимог по ліцензуванню заклад має відповідати критеріям, а ліцензії їм видають органи місцевої влади. Міністерство зараз готове переглянути ці ліцензійні умови і впливати на механізм, як це можна контролювати”, - каже Володимир Курпіта.

Важливо, щоб клієнти питали у закладах, чи інструменти одноразові або стерильні. Уляна Супрун закликала українців самих перевіряти і запитувати, чи продезинфіковані інструменти.

Також експерти закликали не лікувати вірусні гепатити сумнівними препаратами.

“Хочу підкреслити: гепатит С і В – вірусні хвороби, які не лікуються Есенціале, маслом розторопші, якимись іншими засобами чи водою. Вони лікуються саме противірусними препаратами. Гепатит С – виліковна хвороба, про яку можна потім забути. Це треба передати пацієнтам, бо панують міфи, що це не лікується, або що можна все життя приймати умовний Есенціале”, - каже Володимир Курпіта.

Проте цього року для лікування вірусних гепатитів все ще будуть використовувати інтерферони - менш ефективні препарати, які мають більше побічних ефектів. Цього року ще діятиме схема 50 на 50: і інтерферони, і нові препарати. Наступного року кількість інтерферону планують зменшити, а використання більш ефективних ліків - збільшити.

“Від інтерферонів повністю відмовитися для гепатиту В не зможемо. Але раніше, щоб обрати курс лікування, треба було визначити, який саме тип вірусу є у людини (всього є шість типів), і лиш тоді призначати лікування. А цей препарат, який ми почали закуповувати, підходить для лікування від будь-якого типу вірусу гепатиту С”, - каже Курпіта.

Видео: Що ви не знали про Уляну Супрун (video.rbc.ua)

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