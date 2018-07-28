"Тільки противірусні препарати": Уляна Супрун розповіла, як боротися з гепатитом С і B

Фото: Аналіз (Олександр Прилепа / УНІАН)

В. о. міністра охорони здоров'я вважає, що для лікування необхідно своєчасне обстеження

В соціальній мережі Facebook виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про ефективні методи боротьби з гепатитом. Держслужбовець вважає, що боротися з вірусом потрібно тільки противірусними препаратами.

"Аби подолати віруси гепатиту в Україні дуже важливо, щоб кожен вчасно проходив обстеження та отримував правильне лікування. І для цього важливим є не лише забезпеченість ліками. Велику роль відіграє наша обізнаність щодо хвороби та вміння розрізняти потрібне лікування від фуфломіцинів", — пише в. о. міністра охорони здоров'я.

Також Супрун розвіяла міфи про лікування гепатиту.

"Гепатит С і B - вірусні захворювання. Вони НЕ лікуються НЕ противірусними препаратами, різними настоянками чи маслом розторопші. Тільки противірусні препарати допоможуть вилікувати і забути про цю хворобу назавжди. На жаль, досі існують міфи, що можна довічно приймати гепатопротектори і це допоможе одужати", — вважає лікар.

Наукою доведено, що кожен із видів гепатиту має свою специфіку лікування і причину виникнення, тому необхідно лікуватися тільки після повного обстеження.

"Кожен вид гепатиту має різну причину виникнення і потребує специфічного лікування. Застосування препаратів з недоведеною ефективністю забирає в людей гроші, а головне - час, щоби почати справді потрібне лікування. Це призводить до незворотних ускладнень, таких як цироз печінки або гепатоцелюлярна карцинома, які можуть вартувати життя", — додала Супрун.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України також вважає, що головне в лікуванні гепатиту – своєчасне обстеження.

"Пам'ятайте, що тривалий час захворювання печінки не проявляються яскравою симптоматикою. Тому кожному варто хоча б раз на рік проводити скринінг - здійснювати ультразвукове дослідження черевної порожнини та перевіряти рівень печінкових ферментів у крові, у разі змін при УЗД та підвищенні печінкових проб - не йти в аптеку з проханням порадити "щось для печінки". А звернутися до лікаря. Саме лікар має встановити чіткий діагноз і призначити дієве лікування", — додала вона.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

Нагадаємо, що раніше Уляна Супрун розповідала про шляхи зараження гепатитами С і В. До речі, Уляна Супрун розповіла, як уникнути отруєнь хімічними речовинами у дітей. Раніше ми писали про те, що Супрун розвінчала популярний міф про шоколад.

Відео: video.rbc.ua