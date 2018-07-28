"Только противовирусные препараты": Уляна Супрун рассказала, как бороться с гепатитом С и B

Фото: Анализ (Александр Прилепа/УНИАН)

И. о. министра здравоохранения считает, что для лечения необходимо своевременное обследование

В социальной сети Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала об эффективных методах борьбы с гепатитом. Госслужащая считает, что бороться с вирусом нужно только противовирусными препаратами.

"Чтобы преодолеть вирусы гепатита в Украине очень важно, чтобы каждый вовремя проходил обследование и получал правильное лечение. И для этого важна не только обеспеченность лекарствами. Большую роль играет наша осведомленность о болезни и умение различать требуется лечение от фуфломицинов", — пишет и. о. министра здравоохранения.

Также Супрун развеяла мифы о лечении гепатита.

"Гепатит С и B - вирусные заболевания. Они НЕ лечатся НЕ противовирусными препаратами, различными настойками или маслом расторопши. Только противовирусные препараты помогут вылечить и забыть об этой болезни навсегда. К сожалению, до сих пор существуют мифы, что можно пожизненно принимать гепатопротекторы и это поможет выздороветь", — считает врач.

Наукой доказано, что каждый из видов гепатита имеет свою специфику лечения и причину возникновения, потому необходимо лечиться только после полного обследования.

"Каждый вид гепатита имеет разную причину возникновения и требует специфического лечения. Применение препаратов с недоказанной эффективностью отнимает у людей деньги, а главное - время, чтобы начать действительно необходимое лечение. Это приводит к необратимым осложнениям, таким как цирроз печени или гепатоцеллюлярная карцинома, которые могут стоить жизни", — добавила Супрун.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины также считает, что главное в лечение гепатита – своевременное обследование.

"Помните, что длительное время заболевания печени не проявляются яркой симптоматикой. Поэтому каждому стоит хотя бы раз в год проводить скрининг - осуществлять ультразвуковое исследование брюшной полости и проверять уровень печеночных ферментов в крови, в случае изменений при УЗИ и повышении печеночных проб - не идти в аптеку с просьбой посоветовать "что-то для печени". А обратиться к врачу. Именно врач должен установить точный диагноз и назначить эффективное лечение", — добавила она.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что ранее Уляна Супрун рассказывала о путях заражения гепатитами С и В. Кстати, Уляна Супрун рассказала, как избежать отравлений химическими веществами у детей. Ранее мы писали о том, что Супрун развенчала популярный миф о шоколаде.

Видео: video.rbc.ua