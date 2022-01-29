Чому ми заїдаємо стрес: нутриціолог дала вичерпну відповідь і застерегла від помилок

Складно уявити світ, де ми не переживаємо, не турбуємося. Світ, де все йде за планом, і ми точно знаємо своє майбутнє на сто років вперед. Поточна реальність - це постійна зміна середовища, обставин. І наш організм вміє до цього адаптуватися. Залишається питання: як при цьому не угробити себе і своє здоров'я?

При в стресі організм викидає гормон кортизол - головний адаптоген (речовинe, яка допомагає організму краще адаптуватися до мінливих умов навколишнього середовища). Його часто лають, а ми зараз похвалимо.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кортизол допомагає організму вижити при стресі. Природа не задумала його як нашого ворога, навпаки: в складних життєвих умовах кортизол контролює процес поповнення глюкози, щоб ми не загинули: бере в печінці глікоген і перетворює його в глюкозу, а потім стежить, щоб її було достатньо.

Завдяки кортизолу ми прокидаємося: в ранкові години рівень досягає піку. Це добре видно по маленьким діткам: з 5-6 ранку їх сон стає більш чуйним. Якщо у вас є режим сну - ви теж будете відчувати цей стрибок.

⠀

Чому ми чуємо тільки гидоти про кортизол? На це є причина: стресу в житті стало більше, і у нас немає перепочинку і часу відновитися.

Уявіть, якби за первісною людиною ганявся лев 365 днів у році? Ні поїсти, ні поспати, ні розмножуватися, а просто бігти вперед. У момент хочеться здаватися і відправитися в пащу до лева.

Ілюстративне фото (instagram.com/sofi_rozhko)