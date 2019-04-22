Подорожчання гарячої води і тепла у Києві: названо дату і тарифи

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У Києві подорожчає опалення і гаряча вода з 1 травня через зростання цін на газ

Підвищення тарифів на опалення і гарячу воду очікує на мешканців столиці вже від 1 травня. КП "Київтеплоенерго" збирається підвищити ціни на 19% або на 183,1 грн/Гкал до 1 147,2 грн/Гкал через подорожчання газу, передають "Українські Новини".

Зазначимо, що раніше подорожчання газу в Україні прогнозувалося з 1 травня на 15%, що позначається на вартості гарячої води.

У Комунальному підприємстві повідомляють, що тарифи на опалення та централізоване постачання гарячої води для релігійних організацій у Києві збільшиться на 18,5%, що відповідає 182,02 грн/Гкал - загальна ціна за 1 Гкал становитиме 1 167,04 гривень.

Для установ, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, підвищать тариф на 18,7% (на 183,93 грн/Гкал), що означає 1 168,6 гривень за 1 Гкал.

Ілюстративне фото (twitter.com-NaftogazUK)

Інші споживачі платитимуть за опалення і гарячу воду на 18,8% більше - вартість 1 Гкал становитиме 1 169,06 гривень.

У "Київтеплоенерго" зауважили, що підвищення тарифів пов'язане зі зростанням цін на газ для всіх категорій споживачів від 1 травня.

Ілюстративне фото (inshe.tv)

Як повідомлялося раніше, в команді Володимира Зеленського, який переміг на виборах президента України за результатами обробки протоколів ЦВК, заявили про те, що питання зниження комунальних тарифів не є прерогативою президента.

Також ми писали про те, що за перший квартал 2019 року інфляція в річному вимірі сповільнилася з 9,8% до 8,6% за минулий рік. Styler перерахував, що саме подорожчало в Україні.