Підлітки жорстоко побили школярку у Чернігові: всі подробиці

У Чернігові четверо підлітків напали на 10-річну дівчинку. Зловмисники побили її, а потім намагалися зґвалтувати. Про це повідомили виданню ЧЕline у правоохоронних органах.

Повідомляється, що підлітки напали на неповнолітню по проспекту Перемоги і почали всіляко знущатися над дитиною. Почалося все з хамства, яке закінчилося страшними наслідками.

Неадеквати почали плювати на дівчинку, а потім, тримаючи за руки, почали бити палицею з цвяхами і пляшкою, наповненою камінням. Що спонукало підлітків на такий жорстокий вчинок - незрозуміло.

На даний момент постраждалу доставили у Чернігівську обласну дитячу лікарню. Лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і рану ноги.

Нагадаємо, що у дитсадку Києва побили дитину. Потерпілий каже, що педагог підняла на нього руку та погрожувала. Мати дитини забрала документи з садка. Користувачі мережі радять їй пройти судмедекспертизу і написати заяву в поліцію.

Ми писали, що в селі Музичі Київської області на першокласника впав шматок бетонної стіни на якій була керамічна плитка. Класний керівник негайно викликала швидку медичну допомогу, а мамі зателефонував заступник директора і попросив негайно приїхати в школу, так як з сином сталася біда.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі студентки замовили побиття свого однокурсника через те, що він не давав їм списувати. До речі, поліцію викликати не стали, щоб не створювати негативні статистичні проблеми для навчального закладу, а побиті підлітки були відправлені до райвідділу для написання заяви.