Підлітковий алкоголізм: батьки споюють власних дітей на Різдво і Новий рік

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Часто діти потрапляють до лікарень прямо із домашнього застілля

У багатьох українських сім'ях батьки самі споюють дітей. Особливо це спостерігається під час релігійних свят та Нового року. Про це йдеться у газеті "Неділя Закарпатські новини".

Так, за словами головного нарколога Закарпатської області Василя Кручаниці, дорослі часто щедро пригощають неповнолітніх алкогольними напоями. І це непоодинокі випадки. Як наслідок - діти потрапляють до лікарень у стані важкого алкогольного сп’яніння або з алкогольним отруєнням.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Спеціаліст звертає увагу на те, що поняття алкоголь в Україні "дуже розмите".

"У жодній країні Європи, наприклад, немає стільки видів горілки, як в Україні, не кажучи вже про слабоалкогольні напої. Тож у сучасних підлітків перше знайомство з алкоголем відбувається значно раніше, ніж це було колись", - каже Кручаниця і додає, що 20-30 років тому такого вибору алкогольних напоїв "не було й близько".

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Лонгери, ром-кола, енергетики, доступні для дітей, хоча це - алкогольні напої. Їх вільно продають підліткам і ніхто їм не каже, що в них міститься спирт. Отже, діти рано знайомляться зі станом сп’яніння і звикають до нього. А якщо вживати щодня ці лонгери, можна легко стати залежними, адже невдовзі захочеться більш сильних напоїв. Ніхто відразу не п’є горілку, всі починають зі слабшого. Звісно, залежність формується не за день-два, а протягом тривалого часу", - сказав нарколог.

Також експерт додав, що у нашій державі алкоголь - це фактично узаконений наркотик, тому він потребує дотримання правил безпеки.

Додамо, що одними з основних причин дитячого алкоголізму в Україні спеціалісти називають вроджену спадковість, приклад батьків (40-50% дітей батьків-алкоголіків самі стають алкоголіками) і вседозволеність або відсутність нагляду.

Раніше ми писали про те, як розпізнати алкогольну залежність на ранній стадії.

Тим часом вчені з Гарвардського університету стверджують, що помірне споживання алкоголю має користь для здоров'я.