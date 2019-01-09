Подростковый алкоголизм: родители спаивают своих детей на Рождество и Новый год

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Часто дети попадают в больницы прямо с домашнего застолья

У многих украинских семьях родители сами спаивают детей. Особенно это наблюдается во время религиозных праздников и Нового года. Об этом говорится в газете "Неділя Закарпатські новини".

Так, по словам главного нарколога Закарпатской области Василия Кручаницы, взрослые часто щедро угощают несовершеннолетних алкогольными напитками. И это неединичные случаи. Как следствие - дети попадают в больницы в состоянии тяжелого алкогольного опьянения или с алкогольным отравлением.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Специалист обращает внимание на то, что понятие алкоголь в Украине "очень размыто".

"Ни в одной стране Европы, например, нет столько видов водки, как в Украине, не говоря уже о слабоалкогольных напитках. Поэтому у современных подростков первое знакомство с алкоголем происходит значительно раньше, чем это было прежде", - говорит Кручаница и добавляет, что 20-30 лет назад такого выбора алкогольных напитков "не было и в помине".

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Лонгеры, ром-кола, энергетики, доступны для детей, хотя это - алкогольные напитки. Их свободно продают подросткам и никто им не говорит, что в них содержится спирт. Поэтому дети рано знакомятся с состоянием опьянения и привыкают к нему. А если употреблять ежедневно эти лонгеры, можно легко стать зависимыми, ведь скоро захочется более сильных напитков. Никто сразу не пьет водку, все начинают со слабого. Конечно, зависимость формируется не за день-два, а в течение длительного времени", - сказал нарколог.

Также эксперт добавил, что в нашей стране алкоголь - это фактически узаконенный наркотик, поэтому он требует соблюдения правил безопасности.

Добавим, что одними из основных причин детского алкоголизма в Украине специалисты называют врожденную наследственность, пример родителей (40-50% детей родителей-алкоголиков сами становятся алкоголиками) и вседозволенность или отсутствие надзора.

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