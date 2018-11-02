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Підсипали Віагру в капучіно: подробиці шокуючого інциденту в закарпатській школі

STYLERЖиття    02.11.2018 - 15:35
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Батькам повідомили про інцидент тільки через тиждень

Відео:YouTube/"Перший Кабельний"

На Закарпатті підлітки вирішили познущатися над однокласницею і підсипали їй Віагру в чашку з капучіно. Про те, як розвивалися події далі, розповіли в ефірі "Першого Кабельного"

Школярка Віра розповіла, що таблетку в її чашку однокласниці могли кинути помилково і можливо вона призначалися для іншої дівчинки, яка в той день в школу не прийшла.

Про те, що в її напої є Віагра, однокласники розповіли самі і почали сміятися над дівчинкою, сказавши, що хочуть подивитися на її реакцію організму.

Віра, не стала чекати результатів злого жарту і відправилася в місцеву амбулаторію, де їй промили шлунок. Класній керівниці Віра повідомила про інцидент відразу, а от батьки дізналися про подію лише через тиждень, після батьківських зборів.

Як розповіла мама Віри, Світлана, вчителька пояснила, що не хотіла її турбувати, так як вона перебувала за кордоном, а все обійшлося без наслідків.

 

Скріншоти (YouTube/"Перший Кабельний")

Мама Віри обурена цим інцидентом і вважає, що довести провину і знайти тих, хто це зробив, не вийде. Вона написала заяву в поліцію з приводу неналежного виконання своїх обов'язків учителями і медиками. А поки проводиться перевірка, вона перевела Віру в іншу школу.

Лікар амбулаторії, яка промивала Вірі шлунок повідомила, що дівчинка не бачила в склянці таблетку, і під час промивання її також не виявили. Але Віра впевнена, що вона була, так як бачила, що таку ж таблетку підкинули ще одному хлопчику – у склянку з водою.

В школі поки ніяких висновків не зробили і винних не знайшли. Директор навчального закладу розповіла, що дала доручення класному керівникові призначити зустріч з батьками Віри, щоб обговорити всі обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Закарпатті підлітки підкинули однокласниці в капучино таблетку Віагри.

А також ми розповідали про те, що однолітки жорстоко побили 14-річну школярку.

Відео: РБК-Україна

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