Подсыпали Виагру в капучино: подробности шокирующего инцидента в закарпатской школе

Коллаж РБК-Украина

Родителям сообщили об инциденте только через неделю

Видео:YouTube/"Первый Кабельный"

На Закарпатье подростки решили поиздеваться над одноклассницей и подсыпали ей Виагру в чашку с капучино. О том, как развивались события дальше, рассказали в эфире "Первого Кабельного"

Школьница Вера рассказала, что таблетку в ее чашку одноклассницы могли кинуть по ошибке и возможно она предназначались для другой девочки, которая в тот день в школу не пришла.

О том, что в ее напитке есть Виагра, одноклассники рассказали сами и начали смеяться над девочкой, сказав, что хотят посмотреть на реакцию ее организма.

Вера, не стала дожидаться результатов злой шутки и отправилась в местную амбулаторию, где ей промыли желудок. Классной руководительнице Вера сообщила об инциденте сразу, а вот родители узнали о происшествии только через неделю, после родительского собрания.

Как рассказала мама Веры, Светлана, учительница объяснила, что не хотела ее беспокоить, так как она находилась за границей, а все обошлось без последствий.

Скриншоты (YouTube/"Перший Кабельный")

Мама Веры возмущена данным инцидентом и считает, что доказать вину и найти тех, кто это сделал, не получится. Она написала заявление в полицию по поводу ненадлежащего выполнения своих обязанностей учителями и медиками. А пока проводится проверка, она перевела Веру в другую школу.

Врач амбулатории, которая промывала Вере желудок сообщила, что девочка не видела в стакане таблетку, и во время промывания ее также не обнаружили. Но Вера уверена, что она была, так как видела, что такую же таблетку подбросили еще одному мальчику – в стакан с водой.

В школе пока никаких выводов не сделали и виновных не нашли. Директор учебного заведения рассказала, что дала поручение классному руководителю назначить встречу с родителями Веры, чтобы обсудить все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье подростки подкинули однокласснице в капучино таблетку Виагры.

А также мы рассказывали о том, что сверстники жестоко избили 14-летнюю школьницу.

Видео: РБК-Украина